Vendelvlag gaat 9,5 meter hoog tijdens eerste hoogwerptornooi provincie Antwerpen

Zandhoven - Vendelgroep De Stokkeslagers uit Pulderbos organiseerde zondag een eerste hoogwerptornooi met vendelvlaggen in de provincie Antwerpen.

Het deelnemersveld was beperkt en de wind saboteerde het kampioenschap, maar voor de tent zaten toch heel wat kijklustigen. Bij een hoogwerpkampioenschap moeten de deelnemers hun vlag zo hoog mogelijk proberen te gooien. Er was een buis aan een hoogwerker aangebracht die aangetikt moest worden. Na elke ronde ging de buis wat hoger. De worp was enkel geldig als de werper de vlag ook nog correct kon opvangen. Bij elke hoogte kregen de deelnemers drie pogingen.

Door de wind vlogen de vlaggen soms enkele meters ver. Bastiaan De Cnut uit Kraainem won met een worp van 9,5 meter, gevolgd door Paul Willems uit Aalst en Koen De Schutter uit Pulderbos. Na het tornooi demonstreerde Paul Willems ook nog even het verschil met een echte werpvlag, die lichter is dan een vendelvlag. Met die werpvlag wierp Willems meteen bij de eerste poging 11 meter hoog. Ook Bastiaan De Cnut wierp nog met de werpvlag, maar toen moest de demonstratie al gestaakt worden omdat de stok was afgebroken bij de landing.

Er was ook nog een nevencompetitie om ter meeste toeren met de vlag op de voet. Die wedstrijd werd met zeer veel overtuiging gewonnen door Jan De Schutter (49 toeren), gevolgd door Koen De Schutter (16 toeren) en Jef Struyf (13 toeren), respectievelijk uit Pulderbos en Zandhoven.