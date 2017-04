Van literatuur over goudsmederij tot schilderkunst

Zandhoven - In het kader van de Week van de Amateurkunsten stellen op tal van plaatsen in Zandhoven weer kunstenaars tentoon uit verschillende disciplines. Hier op de foto staat An Verelst met haar portret van Roosmarijn Sips, voorzitter van de cultuurraad. An stelt tentoon bij Netconnect op de Vierselbaan. Het portret van de burgemeester waarmee An een speciale vermelding won tijdens de gemeentelijke schilderswedstrijd, hangt nog in De Populier maar verhuist binnenkort naar het gemeentehuis. Verder op de foto nog Robin Bastiaensen met zijn vierde oorlogsroman Vrouwenoffensief. Dominick Van Weert, goudsmid-in-opleiding, kreeg veel applaus voor zijn juwelen. Ook maandagnamiddag 1 mei kan u deze kunstenaars nog ontmoeten bij Netconnect, net als op de andere locaties zoals Huize Bruyneel (foto's verderop in reeks), Du Pont in Pulderbos, het Mini Citroën Museum en in de keramiekateliers in de OLV Straat en de Theo De Belderlaan in Zandhoven.

Het vierde boek Vrouwenoffensief van Robin Bastiaensen is geïnspireerd op het eeuwenoude gedicht van Mulan, een Chinees meisje dat naar de oorlog gaat om haar vader die opgeroepen is te vervangen. Vrouwenoffensief gaat over zes meisjes uit evenveel verschillende landen die ieder hun eigen reden hebben om mee te strijden tijdens de Tweede Wereldoorlog in het Amerikaans leger in Noord-Afrika. Het boek is 345 pagina's dik. De meisjes die voor de cover van het boek poseerden zijn allemaal kennissen van de auteur. Ze mochten zelf hun personages mee ontwikkelen. Robin werkte tweeënhalf jaar aan zijn boek dat oa te koop zal zijn bij Copy House en ook in de bib van Zandhoven ligt.