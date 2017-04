Sint-Ceciliakoor bekroond met cultuurprijs gemeente Zandhoven

Zandhoven - Het Sint-Ceciliakoor van Pulle kreeg vrijdagavond in De Populier de cultuurprijs van de gemeente Zandhoven uitgereikt.

Een bekroning voor het gemengd koor, dat vorig jaar zijn 45ste verjaardag vierde. Paula Haevelaerts kreeg de prijs uit handen van Roosmarijn Sips, voorzitter van de cultuurraad.

Lut Claus won met haar werk Into the Blue de schilderswedstrijd van de gemeente. Anne-Mie De Cat werd tweede, gevolgd door Patricia Renders. Er was een eervolle vermelding voor An Verelst die een geweldig portret van de burgemeester maakte.

Dit weekend kan u allerlei kunstwerken bewonderen in het kader van de WAK, onder meer bij Du Pont, NetConnect/Link-It, Huize Bruyneel, de Keramiekclub, het Citroën Miniatuur Museum en het Keramiekatelier. Er is ook een fietstocht met fotozoektocht langs de verschillende locaties via trage wegen, een scholenproject, theater van 't Zandtheater en musical in het kader van de Week van de Amateurkunsten. Alles kan u terugvinden in de WAK-krant, ontworpen door Bart Luijten.