Onteigende hoeve wordt weer verkocht

Ranst - Aan de Kantonbaan 1 in Oelegem verkoopt de afdeling vastgoedtransacties van de Vlaamse overhead een hoeve met grond die veertig jaar geleden onteigend werd voor het Duwvaartkanaal.

De grondig te renoveren hoeve met garage en paardenstal op bijna een hectare grond bevindt zich heel idyllisch in de buurt van het fort van Oelegem en de Dobbelhoeve in Schilde vlakbij het Anti-tankkanaal. De boerderij werd destijds onteigend omdat de overheid een Duwvaartkanaal wilde aanleggen tussen Oelegem en Zandvliet. In Sint-Job werd zelfs al een stuk kanaal uitgegraven. Onder druk van onder meer burgerbewegingen zoals Red de Voorkempen, die opkwamen voor het bedreigde natuurschoon in de Voorkempen, kwam het Duwvaartkanaal er niet. In 2003 werd het tracé geschrapt door de Vlaamse overheid.

De Vlaamse Waterweg nv (het vroegere nv De Scheepvaart) heeft in de vroegere reservatiestrook voor het Duwvaartkanaal in Oelegem nog meerdere eigendommen liggen, zoals Het Staltheater. De bewuste hoeve werd een tijd verhuurd aan een cafébaas die er paarden stalde.

“Dat we nu overgaan tot de verkoop van deze hoeve, komt omdat ze al een tijdje leegstaat en in verval geraakt”, vertelt woordvoerder Paula Palmans van De Vlaamse Waterweg. “De eigendommen die verhuurd zijn, zoals Het Staltheater, gaan we voorlopig niet verkopen. Maar voor deze boerderij hebben we geen huurder meer en de grond gaan wij nooit meer gebruiken, want het Duwvaartkanaal is al meer dan tien jaar definitief geschrapt. We gaan hier in de toekomst ook geen werkzaamheden uitvoeren waarvoor we de grond nodig zouden hebben.”

Wie interesse heeft in het uniek gelegen eigendom, kan tot 10 juli een bod doen per e-mail naar hans.duyck@fb.vlaanderen.be of schriftelijk naar Kievitplein 20 bus 1, 2018 Antwerpen ter attentie van de dienst vastgoedtransactie, aan Hans Duyck. Na het verstrijken van de termijn wordt een bijeenroeping georganiseerd van de bieders en wordt opnieuw een opbod gedaan, te beginnen vanaf het hoogst aanwezige bod.