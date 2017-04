"Wij willen alleen nog net zoals onze kinderen in paars-wit voetballen"

Zandhoven - K Zandhoven SK start opnieuw met damesvoetbal.

Enkele mama's van jeugdspelertjes gaven de voorzet en die werd vlot binnengekopt.

De kwalificatie voor het EK voetbal van de Red Flames werpt zijn vruchten af. Damesvoetbal zit weer in de lift. K. Zandhoven SK startte in 1999 al eens met een damesploeg, die in 2000 in competitie ging. Op een gegeven moment waren er zelfs twee ploegen actief. Maar bij gebrek aan interesse werd de dameswerking in 2014 toch afgeblazen. Nu start er opnieuw een damesploeg met als trainer Jimmy Goossens (33) uit Pulderbos.

Debbie Thys (30) gaf de voorzet. “Ik heb zelf twee kinderen die bij Zandhoven SK voetballen. Zoals zo veel voetbalmama's, staan wij voor onze kinderen veel naast het veld”, zegt Debbie. “Zelf heb ik ook nog gevoetbald bij Massenhoven. Eerst een tijdje in nationale, nadien - toen de kindjes dicht achter elkaar kwamen - in de lagere reeksen. Maar uiteindelijk ben ik gestopt. Het was mijn dochtertje Noor Van Tichelen (8) die bij de U7 van Zandhoven speelt, die vroeg waarom ik niet opnieuw begon te sjotten. Ik wil dat wel, maar alleen als het in de clubkleuren paars-wit is, waarin mijn kinderen ook voetballen. ”

Debbie polste bij een andere voetbalmama, Cindy Smets (39), die vroeger ook nog bij Massenhoven gespeeld heeft. Nu voetballen haar drie kinderen bij Zandhoven. Ook Cindy wou herbeginnen en haar partner Jimmy Goossens was meteen bereid om trainer te worden van het damesteam.

Na twee open trainingen heeft zich al een kern gevormd van ervaren 'moekes' en jong talent. Zij gaan binnen drie maanden aan de slag in vierde provinciale. “We zoeken nog extra speelsters, want eigenlijk hebben we op zijn minst een kern van achttien meisjes nodig”, geeft Jimmy nog mee.

Het bestuur van Zandhoven SK steunt het project volledig. “De interesse in damesvoetbal groeit. Bij de U7 van Zandhoven zitten bijvoorbeeld drie meisjes”, zegt bestuurslid Kristof De Clerck. “En die staan hun mannetje.” Ook bestuurslid Johan Steylaerts is enthousiast. “We willen het nu langer volhouden dan vorige keer.”

De nieuwe damesploeg zal maandag en woensdag trainen. De matchen worden op zaterdag gespeeld. Hanne Reymaekers (18) uit Oelegem kwam zich woensdag ook al inschrijven. “Als de groepssfeer goed zit, komen de resultaten vanzelf. Dan wil je punten pakken voor elkaar.”

Speelsters vanaf 14 jaar die de kleuren van paars-wit willen verdedigen, mogen zich melden bij de trainer. Op 10 mei van 19.30 tot 21u is er nog een open training. Iedereen, ook onervaren dames, zijn welkom. “Niet onbelangrijk: we zoeken ook nog een doelvrouw”, zegt Jimmy.

jimmy_goossens@hotmail.be