Gemeente zet nieuwe borden aan trage wegen

Zandhoven - De gemeente maakt werk van de opwaardering van de zogenaamde trage wegen. Wie de nieuwe bordjes volgt, neemt meteen de meest veilige weg naar een andere deelgemeente.

Trage wegen zijn paden of wegen die bestemd zijn voor niet-gemotoriseerd verkeer. Wandelaars, fietsers en ruiters zijn de belangrijkste gebruikers. Je vindt ze overal: op het platteland, in een dorpskern of verkaveling, zelfs in de stad. Ons land ligt bezaaid met trage wegen. Samen vormen al die veldwegen, kerkwegels, jaagpaden, vroegere treinbeddingen, holle wegen, bospaden en doorsteekjes een dicht netwerkwaar zachte weggebruikers graag fietsen en wandelen. En dat is in Zandhoven niet anders.

Met de herwaardering van de trage wegen in Zandhoven heeft de gemeente extra aandacht voor een veilige en snelle verbinding tussen de verschillende deelgemeenten. "Onze eigen inwoners kennen die wegen meestal wel" zegt schepen van mobiliteit Joris Geens. "Scholieren die bijvoorbeeld van Zandhoven naar Vorselaar fietsen, doen dat al sinds mensenheugenis langs het kapelletje in Pulderbos." Maar nu staan er dus zo’n 100 gloednieuwe verkeersborden die ook fietsers en wandelaars van buiten de gemeente de veiligste weg wijzen. En zo kan Joris Geens het noeste werk van zijn voorganger Richard Bastanie mooi afronden. "Tijdens de WAK gaan we deze wegen in de kijker zetten" vult Rudy Willems, schepen van cultuur aan. "We hebben onze fietstocht die de verschillende locaties verbindt, uitgestippeld langs deze trage wegen. De ideale gelegenheid om ze eens te testen en misschien zelf een nieuwe verbinding te ontdekken."