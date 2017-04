"Geen massaproductie maar dingen met een verhaal"

Zandhoven - Britt Gysbrechts (27) en Kristof Lenaerts (29) van het jong bedrijf Intens zijn gespecialiseerd in interieur, sfeer en smeedwerk. Komend weekend houden ze hun eerste inspiratiedagen in hun eigen huis in Pulderbos dat ze volgens hun eigen visie renoveerden en inrichtten. Bijna alles wat los staat, is te koop.

Wat gebeurt er als een gepassioneerd interieurstyliste en een ambachtelijke smid elkaar ontmoeten? Dat slaat gensters. Britt Gysbrechts en Kristof Lenaerts hebben ieder al tien jaar ervaring in hun vak. Met hun jong bedrijf geven ze interieur- en kleuradvies en bieden ze smeedwerk op maat aan. Dat kan gaan van de metamorfose van één slaapkamer over de begeleiding van totaalprojecten en 3d-ontwerp, meubelen op maat, raamdecoratie tot decoratieve schildertechnieken, tapijten en verlichting.

Hun visie weerspiegelt zich in hun eigen huis op de Molenheide in Pulderbos, waar ze drie jaar aan renoveerden. Het huisje uit 1946 met mansardedak en een diepe tuin kruiste toevallig hun pad. “Mijn schoonouders wonen hiernaast en hoorden dat het te koop kwam.” Op het eerste zicht geen al te opvallende woning, maar Britt en Kristof zagen meteen het potentieel. Vandaag is het dankzij een uitbouw en een door Kristof zelfgemaakte wintertuin een plek geworden om te cocoonen en in thuis te komen. “Onze serre”, noemt het koppel de smeedijzeren cosy plaats. “Maar noem het niet een veranda of koepel.”

Je zou de stijl van de inrichting van hun huis als ‘strak-landelijk’ kunnen omschrijven, maar Britt houdt het liever op ‘eigenzinnig’. Tijdens de open-huis- en inspiratiedagen is alles wat los staat te koop, van de terrasstoelen tot keukentafel en decoratiemateriaal, van kussens tot vazen. Geen massaproductie, maar één voor één dingen die Britt uitkoos. “Met de meeste dingen heb ik een persoonlijke band. Het wordt moeilijk om afscheid te nemen”, zegt Britt. “Maar dan kan je opnieuw beginnen verzamelen”, antwoordt Kristof. “Britt ziet mogelijkheden in dingen waar iemand anders niet aan zou denken. Zoals die oude houten draaibank die ze kocht. Ze vroeg mij om een nieuw strak onderstel te smeden onder het verweerd werkblad. Hetzelfde met een oude stoel of een slijpsteen. Dat maatwerk van unieke vondsten in combinatie met nieuw verkopen we dit weekend ook."

Tegen de witte muur staan opvallend geribbelde stammetjes als blikvangers. Ze stralen exotiek en verre reisavonturen uit. “Nee hoor, ontdekt in een bos in Westmalle door mijn tante”, lacht Britt. “Je moet alleen die decoratieve waarde zien.”

Kristof doet naast de serres ook smeedwerk op maat voor (binnen)deuren,ramen, meubels, lampen: eigenlijk al wat je wil. “Soms ontmoet ik mensen, van wie de persoonlijkheid helemaal niet strookt met het interieur waarin ze leven. Als ik dan aanpassingen doe, voelt het voor sommigen alsof ze voor het eerst thuiskomen in hun eigen huis. Het moet allemaal niet duur zijn om sfeer te creëren. Bloemen en kaarsen kan je nooit te veel hebben. Ik ben net verjaard en mijn vriendinnen en familie weten dat ze mij met theelichtjes altijd plezier doen. Zelfs in onze badkamer staat een vaasje met verse bloemen."

Tijdens de open-huis-dagen steekt het koppel ook de Ofyr-vuurschaal aan voor hapjes en is er tijd voor bubbels, om je helemaal het gevoel te geven alsof je naar een feestje bij de vrienden gaat. “Die persoonlijke benadering is typisch aan ons Intens-verhaal.” Hoe leger het huis maandagavond, hoe beter, want hoe meer er verkocht werd. “Dat is waar, maar het zal toch ook wat raar zijn, zo een eerste keer."

Om te vermijden dat het op bepaalde momenten te druk wordt, moet je voor de inspiratiedagen inschrijven via britt@intens-interieur.be. Afspraken kunnen altijd gemaakt worden www.intens-interieur.be