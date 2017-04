Curieus stopt na Kunstkriebels

Zandhoven - Cultuurfabriek Curieus Zandhoven stopt. Op zondag 18 juni van 10 tot 18u organiseert Curieus wel nog samen met kunstkring Amakuzand Kunstkriebels op het pleintje aan het vredegerecht in de Amelbergastraat.

Het is de bedoeling dat tijdens dit evenement het pleintje in een soort Mont Martre verandert met amateur- en professionele kunstenaars die er hun werken maken, verkopen en tentoonstellen in openlucht.

Daarna zal Curieus stoppen, Amakuzand gaat zeker door. De activiteiten overlapten toch wat en bij Curieus is er geen opvolging. Curieus gaat de werkingsmiddelen die ze nog heeft doneren aan WZC Pniël in Pulderbos voor een bezoek met de bewoners aan de Pannenkoekenboot. Kunstenaars die nog willen deelnemen aan Kunstkriebels mailen naar amakuzand@hotmail.com