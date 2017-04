Fuif uit de (niet zo oude) doos in Het Anker

Old School Dance Party in Het Anker. Foto: rr

Zandhoven - De oudervereniging van VBS Pulle organiseert zaterdag 29 april op verzoek van vele ouders een 'Old School Dance Party' in zaal Het Anker in de Torenstraat in Pulle.

Kwestie van nog eens het uitgaansleven te beleven zoals vijftien jaar geleden toen de ouders zelf nog in hun fuiffase zaten. Vanaf 21u is iedereen welkom. DJ Danny zorgt voor de muziek. Naast de klassieke drankjes zullen er ook gin tonic, cava en old school cocktails geserveerd worden. Het wordt dus een fuif van ouders voor ouders.

Kaarten in voorverkoop kosten 5 euro, aan de kassa 7 euro.

VVK: café Het Anker, dagbladhandel Asterix, Frituur De Fritstop