Vlaanderen investeert bijna tien miljoen euro in Zandhoven voor betere fietsinfrastructuur

Scholier Cobe demonstreerde in februari nog de gevaarlijke fietsinfrastructuur langs de N14 in Viersel en Massenhoven. Foto: kma

Zandhoven - Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) gaat bijna tien miljoen in Zandhoven investeren voor betere fietsinfrastructuur. Het bedrag is zo hoog omdat ook fase 3b van de N14 erbij zit.

Er is in deze bestuursperiode tot 2019 bijna 10 miljoen euro Vlaams geld vastgelegd voor nieuwe fietspaden, voorbereidende studies en onteigeningen voor toekomstige fietsprojecten in Zandhoven. “Dat is goed nieuws”, zeggen Pieter Helsen, voorzitter van N-VA Zandhoven, en gemeenteraadslid Bart Van den Bergh (N-VA). “Fietsen wordt dankzij deze Vlaamse investering vlotter en veiliger in Zandhoven. Het moet mensen ertoe aanzetten nog meer met de fiets naar het werk te rijden.”

Het gaat om veiligere fietspaden, los van de investeringen die de gemeente Zandhoven al doet om de gemeentelijke fietspaden te verbeteren. Concreet gaat het om 9.833.000 dat voor Zandhoven wordt vrijgemaakt.

Jeroen Tiebout, woordvoerder van het kabinet van Weyts, bevestigt de inhaalbeweging in Zandhoven. “De budgetten worden vrijgemaakt in 2017, 2018 en 2019. Het budget voor fase 3b (van het Shell-station onderaan de brug van Massenhoven tot het kruispunt naar Nijlen) van de heraanleg van de N14 zal in 2019 worden vrijgemaakt.”

Als dat klopt, krijgen de bewoners van de tien huizen op de Lammerenberg in Massenhoven die onteigend gaan worden uitsluitsel dat binnen twee jaar geld wordt uitgetrokken voor de onteigening.

Burgemeester Luc Van Hove (CD&V) maakt nog voorbehoud. "2019 is als verkiezingsjaar een gevaarlijke timing, het kan nog altijd doorgeschoven worden naar de opvolger. Ik denk dat het hier gewoon om de oorspronkelijke timing gaat."

Om fietsers veilig naar Broechem te laten rijden, stelt N-VA ook nog een doorsteek door het bos voor aan restaurant-brasserie 't Boothuys in Massenhoven, naar het Broechemhof in Broechem.