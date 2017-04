Zandhoven - Viersel viert kermis. Zondag zat het terras van café De Cruyck gezellig vol. Hoewel er slechts een zestal kramen staan, komen jong en oud de straat op met Viersel-kermis en is het een van de hoogtepunten van het jaar in het dorp. Ook maandag mogen de meeste Vierselse kinderen na school nog even in de botsauto's, eendjes vissen of een rit op de draaimolen maken. Chiro Viersel hield zaterdag al een kermiscafé open als opwarmer voor een geslaagde foor.