Steven Mahieu vervangt zaterdag 'vertrappelde' Han Solo in De Populier in Zandhoven

Zandhoven - Het zou een grap uit zijn show kunnen zijn, maar het is menens: comedian Han Solo werd tijdens de paasworp in zijn gemeente vertrappeld door een menigte toen hij ongeveer op de plaats stond waar het 'gulden ei' ter waarde van 125 euro werd gegooid. Hij was een tijd buiten westen en liep een hersenschudding op. Productiehuis Broedbloeders liet donderdag aan Lions Club Zandhoven weten dat Han Solo nog moet rusten. Gelukkig zorgde Broedbloeders met Steven Mahieu voor een waardige vervanging. Het gepland optreden met een goede portie stand-up-comedy zaterdagavond 22 april in De Populier gaat dus gewoon door, maar met een andere comedian.

Steven Mahieu komt zaterdag naar Zandhoven met zijn nieuwe show “Zonder Filter” die in januari 2017 in première is gegaan en die blijkbaar zowel bij publiek als pers een zeer goede respons heeft gekregen. De show werd trouwens geregisseerd door de bekende Arne Sierens en steekt dus zeker goed in elkaar.

Er is nog plaats in de zaal.

Praktisch :

Website : www.stevenmahieu.be

Reserveren kan nog altijd op www.lions-zandhoven.be (inkomprijs 20 €).

De opbrengst gaat naar het goede doel, namelijk zorginstellingen in de regio.