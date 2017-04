VIDEO. "Wie in de Hel van Ranst wint, kan overal winnen"

Zandhoven / Ranst - Met meer dan honderd piloten, een nieuw deelnemersrecord van de jongste tien jaar, vond op paasdag in de zwaaikom van Oelegem een manche van het BK Jetski plaats. Meteen de opening van het seizoen. De bekende Viersel Waterski Club zorgde voor de organisatie.

De vele wielertoeristen op het jaagpad naast het Albertkanaal moesten op paasdag ter hoogte van Oelegem even in de remmen. Rond de zwaaikom had zich een heus motorhomedorp gevormd. Liefst acht nationaliteiten kwamen naar de eerste manche van het BK Jetski van het nieuwe seizoen afgezakt. In totaal telt dit regelmatigheidscriterium vijf manches. Zelfs de wereldkampioen, Kevin Reitner uit Oostenrijk, was in Oelegem van de partij.

Jetskiën kent na enkele moeizame jaren een heropleving, ook bij de recreanten. De Vlaamse overheid besliste in 2015 dat de zwaaikom in Oelegem moet gedempt worden om er ruimte te maken voor een industriezone. Voor de jetskiërs kwam dat als een donderslag bij heldere hemel. Het klonk ook tamelijk waanzinnig, want het dempen van deze zijarm van het Albertkanaal zou handenvol geld kosten. “Gelukkig hebben we er sindsdien niks meer van gehoord”, zegt Luc Van Mechelen. “Het zou ook enorm zonde zijn, want de Hel van Ranst is bij jetskiërs even beroemd als de Hel van Viersel tijdens de Diamond Race voor waterskiërs. Nergens klotst het water zo woest. Dat komt door de opstaande betonnen wanden, helemaal anders dan wanneer je op een vijver jetskiet. Wie in de Hel van Ranst wint, kan overal winnen."

Sandrino Vlassenroot en Tina Jacobs uit Putte bij Mechelen beamen dat. Het koppel, dat zelf wedstrijden doet, kwam op paasdag zoon Vann (10) begeleiden die in de juniorenklasse kwam meeracen op het BK. De jetskifamilie is lid van Viersel Waterski Club en traint zelf vaak op de zwaaikom. “In Vlaanderen zijn er maar twee plaatsen waar continu een boeiencircuit voor jetskiërs ligt, en dat is hier in Oelegem en aan de kust. Ook in Wallonië zijn er twee plekken. Op alle andere plaatsen moet je zelf boeien meebrengen.”