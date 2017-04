Zandhoven - Het internationaal paastornooi van K Zandhoven SK liep zondag af. De Zandhovenaars namen voor de 47ste keer deel en tekenden ditmaal zelf voor de organisatie. De Duitse spelers van DJK Sankt-Ingbert logeerden in gastgezinnen, Hutton FC uit Engeland en US Rumelange uit Luxemburg verbleven op hotel en in de jeugdherberg. Op paasavond vond de slotceremonie plaats.