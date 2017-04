Poezenvoederaars geloven niet in vangplan stad: "Asiel wordt hun dood"

Mortsel / Schilde - Mortsel gaat de zwerfkatten aan het woonwagenterrein vangen en steriliseren. De jonge dieren worden naar het asiel gebracht, de oude komen terug. "Maar van deze katten maakt geen enkele nog kans in het asiel", zeggen de poezenvoederaars kattig. "Dit plan betekent hun dood. Bovendien zijn ze bijna allemaal al gesteriliseerd."

In Mortsel mogen de zwerfkatten achter het woonwagenterrein al langer niet meer gevoederd worden, omdat het kattenvoer ratten en ongedierte zou aantrekken. De boze ‘poezenmoeders’ Mathy Osh en Nadia Ballings van vzw De Zwarte Kat in Schilde stuurden een petitie met 3.000 handtekeningen naar minister voor Dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA) en bleven gewoon verder voederen. De kalmte leek teruggekeerd, maar deze week plaatste de stad een bordje aan de voederplaats.

"We moeten stoppen"

“We moeten stoppen met voederen want de stad gaat vanaf maandag de katten lokken en vangen met een vangbak om ze te laten steriliseren”, zegt Mathy. “Maar van de ongeveer tien dieren die er zitten zijn er acht gesteriliseerd door onze eigen dierenarts Dominique Van de Perre uit Schilde. Met de twee andere zijn wij bezig. De jonge dieren worden naar asiel Het Blauwe Kruis in Wommelgem gebracht en de oudere zouden opnieuw naar deze plaats terugkeren. Wij vertrouwen dit niet. Volgens ons is het een manoeuvre om alle katten naar het asiel te brengen, waar ze zo goed als zeker een spuitje krijgen. Want zelfs de jonge katten zijn veel te schuw om ooit nog een huiskat te kunnen worden.”

Mathy, Nadia en Tina vragen overleg met de stad. “We laten deze poezen niet in de steek. Ze zijn kerngezond, omdat wij ze zo goed verzorgen. Desnoods vangen we ze zelf op, maar het asiel wordt gegarandeerd hun dood.”

Overleg

Volgens schepen voor Dierenwelzijn Ilse Lacante (N-VA) is er overleg met Het Blauwe Kruis geweest. “Alleen de jonge dieren gaan naar het asiel, de andere komen gewoon terug naar de plaats achter het woonwagenterrein. Een weeskind is ook beter af als het nog geadopteerd wordt dan in het weeshuis te blijven. We vragen wel aan deze dames om te stoppen met voederen, zodat de katten opnieuw hun jachtinstinct kunnen ontwikkelen. Als we binnen enkele maanden opmerken dat ze vermageren of ziek worden, zullen wij overleg plegen met CAD (Coördinatie Antwerpse Dierenbescherming) en eventueel toch nog voederpassen uitgeven en een deftige voederplaats voorzien in plaats van die plastieken bakken die er nu staan. Het is triest dat er weer een hetze ontstaat: wij delen als stad immers dezelfde bekommernis als vzw De Zwarte Kat.”

Schepen Lacante laat nog weten dat de stad in 2014 zes zwerfkatten aan het woonwagenterrein liet steriliseren/casteren en 4 zieke dieren liet euthanaseren. In 2015 werden er 14 gecastreerd/gesteriliseerd en geen enkele geëuthanaseerd. Van 2016 zijn nog geen cijfers.