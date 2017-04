Feestje van den Burger in 't Licht

Zandhoven - In jeugdhuis ’t Licht vond zaterdag het Feestje van den Burger plaats. Deze fuif wordt jaarlijks georganiseerd door de jeugdraad als de jongere versie van het Bal van de burgemeester. R2B2 en Beatorama draaiden muziek. ‘Den burger’ Luc Van Hove at bij aankomst eerst een ...burger. De schepenen en CD&V-gemeenteraadsleden bemanden de toog. Sanitair was het ook in orde, want de nieuwe toiletwagen, een Rolls Royce tegenover de vorige, was ook present. Rond 23u zaten nog veel jongeren buiten bij te praten, want het was een mooie lentedag.