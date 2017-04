Lut zet haar creatieve talenten in om lotgenotes te helpen: “Hartenkussentjes voor borstkankerpatiëntes”

Lut, Else en Ria in de naailoft in Westmalle. Foto: kma

Zandhoven / Malle - Een hartvormig kussentje in hoopvolle stofjes om borstkankerpatiëntes een hart onder de riem te steken, maar ook gewoon omdat zo'n hartje comfortable is na een operatie. Dat is wat Lut Vercammen (64) en haar ex-college Ria nu al voor de tweede keer doen voor het AZ Sint-Elisabeth in Turnhout.

Lut is al zeven jaar borstkankerpatiënte. Elke drie weken moet ze voor chemo naar het AZ in Turnhout. In januari 2016 moest ze noodgedwongen stoppen als modeleerkracht omdat de bijwerkingen te zwaar werden. Ze had toen net met haar collega Ria Luyten een project afgerond rond hartvormige steunkussentjes en mooie tasjes om een drainezakje in te stoppen.

“Het was een gouden tip die ik destijds van mijn buurvrouw kreeg toen ik ziek werd. Veel vrouwen, ikzelf ook, kampen met een dikke arm na een borstamputatie. Het is deugddoend als je in de holte waar normaal je borst zit, zo’n kussentje kan houden ter ondersteuning.”

Nieuw label

In 2015 naaiden Lut en Ria samen met hun leerlingen liefst tachtig kussentjes die uitgedeeld werden in het ziekenhuis. Toen Lut onlangs voor haar chemo naar Turnhout moest, zei de sociaal verpleegkundige schoorvoetend dat de kussentjes op waren. Of ze nog hartjes konden bijmaken? Lut had maar een half woord nodig. “Naaiboetiek Carina’s Atelier uit Vlimmeren gaf me gratis hippe stofjes van de nieuwe collectie.”

Lut vond intussen nog een andere creatieve uitlaatklep. Samen met haar dochter Else Belmans uit Pulderbos, die twee jaar geleden stopte met profwielrennen, heeft ze nu Elle & Me, een nieuw label van handgemaakte kinderkleding en accessoires voor jongens en meisjes van baby tot 16 jaar.

www.facebook.com/ElleAndMe.creatief of elle.andme@yahoo.com

www.carinasatelier.be