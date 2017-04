Blokskens tegen bouwverlof bewoonbaar, d'Oude Pastorij rond oktober

Zandhoven - Er komt schot in de zaak van de onafgewerkte sociale woningen van De Zonnige Kempen in Zandhoven en Massenhoven. De Blokskens zou tegen juni klaar zijn, d'Oude Pastorij tegen oktober.

Directeur Luc Stijnen van De Zonnige Kempen legde vorig jaar uit hoe het mogelijk was dat in deze tijden van hoge woonnood in Zandhoven en Massenhoven 32 splinternieuwe sociale huurwoningen al bijna een jaar zo goed als afgewerkt leegstonden. In het geval van d'Oude Pastorij in Massenhoven bleek het om een geschil met de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) te gaan, die talmde met het uitvoeren van de noodzakelijke omgevingswerken.

Dat het project De Blokskens in de Driehoekstraat in Zandhoven zo lang stond te verkommeren, had een andere oorzaak. Daar was er een discussie tussen de VMSW en een aannemer over een put.

Beide projecten zijn nu opnieuw op gang getrokken. Zo worden rond De Blokskens volop de klinkerpaden en beplantingen aangelegd. In de als monument beschermde armenhuisjes uit 1842 zijn vier nieuwe huurwoningen gemaakt en achter De Blokskens werden nieuwbouwblokken gezet, samen goed voor nog eens dertien huurwoningen naar een ontwerp van het Nederlands architectenbureau Happel Cornelisse Architecten. In mei 2014 gebeurde er al een meiboomplanting. Er werd toen gezegd dat het project tegen het einde van het jaar klaar moest zijn. Maar die streefdatum moest door de geschetste problemen bijgesteld worden naar juni 2017.

“We willen dat de bewoners tegen het bouwverlof hun intrek kunnen nemen in De Blokskens”, vertelt directeur Luc Stijnen. “De kandidaten die op onze wachtlijsten staan, worden nu stilaan aangeschreven met de vraag of ze nog geïnteresseerd zijn. Inwoners uit Zandhoven krijgen voorrang. Wie in Zandhoven of deelgemeenten woont en aan alle voorwaarden voldoet, mag zich trouwens nog steeds kandidaat stellen, het is nog niet te laat.”

Het project d'Oude Pastorij in Massenhoven met vijftien nieuwe huurwoningen, dat normaal eind 2015 klaar zou zijn, zal waarschijnlijk in oktober bewoners kunnen ontvangen.

