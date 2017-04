Gemeente lanceert nieuw concept Zo! om lokaal ondernemerschap te stimuleren en ondersteunen

Zandhoven - Deze week stelt het gemeentebestuur Zandhoven 'Zo!' voor aan zijn ondernemers.

Zo! staat voor Zandhoven onderneemt! en moet ondernemers in de gemeente aantrekken en verder ondersteunen.

Zandhoven telt heel wat ondernemers. Ze zorgen voor beleving in de dorpskernen, voor werk in eigen streek en voor binding tussen inwoners. En net dat wil het gemeentebestuur verder aanmoedigen en ondersteunen met het nieuwe project Zo!

Kersvers schepen voor lokale economie Joris Geens (CD&V) licht toe: “De gemeente wil in de eerste plaats ‘faciliteren’ en het ondernemen in Zandhoven promoten. Dat doen we o.a. door belangrijke info voor ondernemers te bundelen op onze vernieuwde website of in lezingen en workshops. Daarnaast zetten we in op algemene acties (bv. Open Bedrijvendag, …) en op gemeentelijke initiatieven (bv. de geschenkcheque, kerstversiering, …).”

Ondernemers hoeven geen lid te worden van Zo! “Voor elke actie in dit project spreken we de betrokken ondernemers aan” zegt Joris Geens. “Die doelgroep kan actie per actie verschillen.” Zo is de eerste actie die eraan komt de Zo Dichtblij-campagne van Bond Beter Leefmilieu, UNIZO en de Gezinsbond. “Die is specifiek bedoeld voor lokale handelaars die echt klanten over de vloer krijgen” gaat Geens verder. “Zij mogen dus binnenkort een uitnodiging van de gemeente verwachten.”

Er werd ook een specifiek logo voor Zo! ontwikkeld zodat de initiatieven onmiddellijk in de kijker springen. “Ik ben ervan overtuigd dat we met Zo! als nieuw concept de lokale economie een boost kunnen geven."