Dirigent Koen Thijs geeft zijn stokje door

Zandhoven - Tijdens de Ierse Avond van koninklijke harmonie Sint-Amelberga uit Zandhoven in zaal De Hoge Schuur in domein Hooidonk gaf vaste dirigent Koen Thijs uit Zandhoven na het concert zijn dirigeerstokje door aan zijn opvolger Stef Verpraet.

Thijs gaat zich voortaan met de jeugdopleiding binnen harmonie Sint-Amelberga bezighouden. Stef Verpraet heeft zeer goede adelbrieven om een waardige opvolger van Koen Thijs te worden. Hij studeerde onder meer aan het Lemmensinstituut in Leuven en het Conservatorium in Antwerpen. De saxofonist uit Kalmthout heeft een vriendin uit Pulle, dus de band met de gemeente is er al. Zijn vuurdoop wordt waarschijnlijk het kermisconcert in Zandhoven.