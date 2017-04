Zandhoven - Apso Atletiekclub organiseerde zaterdag weer de druk bijgewoonde Kastelenloop in Zandhoven. De deelnemers passeerden onder meer langs het Boutersemhof, Hof van Montens en Hof van Liere. Er werd ook langs het Albertkanaal over het jaagpad gelopen. Oudste deelnemer aan deze wedstrijd over tien kilometer was de fenomenale Frans Moorkens (84) uit Halle-Zoersel, lid bij Apso. De volledige uitslag verschijnt in de loop van zondag op de website van Apso.