Natuurgebied Lovenhoek op shortlist 'Wandeling van het Jaar'

Zandhoven / Vorselaar - De Lovenhoek in Vorselaar/Pulderbos/Pulle staat op de shortlist voor Wandeling van het Jaar van Toerisme Provincie Antwerpen. Tot 15 augustus kan u via www.wandelingvanhetjaar.be stemmen op uw favoriet.

De nominatie van De Lovenhoek is een erkenning voor al het werk dat Natuurpunt er de jongste jaren verzette. In 2007 kocht de natuurorganisatie het 145 hectaren groot gebied van de familie Van de Werve van het Krabbelshof. Vorig jaar werd er een mooi, avontuurlijk 5,5 kilometer lang wandelpad geopend met een boombrug, plankenpad en recent ook nog stapstronken. Er zijn uitkijkposten en mooie eiken picknickbanken. Medio augustus maakt Toerisme Provincie Antwerpen de winnaar bekend.

De shortlist:

Stiltepad Hingene in Bornem van Toerisme Klein-Brabant – Scheldeland vzw

van Toerisme Klein-Brabant – Scheldeland vzw Borsbekenpad in Borsbeek van Streekvereniging Zuidrand

van Streekvereniging Zuidrand Betover(en)de Landduinenwandeling in Geel van Toerisme Geel

van Toerisme Geel ‘Wandelen tussen veer en vliet’ in Schelle van Toerisme Rupelstreek vzw

van Toerisme Rupelstreek vzw Natuurpad Lovenhoek in Vorselaar van Natuurpunt Nete en Aa

Natuurpunt-vrijwilliger Ludo Moeyersoms gaf ons vrijdag een gidsbeurs door de Lovenhoek. De lente vormt een prachtige periode voor een bezoek, nu de voorjaarsbloeiers voor kleur zorgen in het bos en de sleedoorn bloeit. Kom zelf ook genieten van het vogelconcert van de tjiftjaf of boompieper, hoor de roerdomp toeteren als een stoomboot, maar neem best laarzen mee als het geregend heeft. Het pad is niet toegankelijk voor rolstoelen of kinderwagens. Op de website van www.wandelingvanhetjaar.be staat een wandelfiche, want er zijn twee mogelijke vertrekplaatsen: kruising Pulderdijk-Boskant in Pulderbos en Pallaraard in Vorselaar