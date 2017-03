Brecht - De koningsblauwen van Schalke 04, een van de grootste voetbalclubs van Duitsland, komt van 28 tot en met 30 augustus naar K Brecht SK.

Trainers van Schalke geven er een voetbalkamp voor jongens en meisjes van 6 tot en met 15 jaar. Er zijn zelfs een bezoek aan het stadion en een meet-and-greet met de spelers gepland.

De Bundesliga komt naar Brecht. Vierdeprovincialer K Brecht SK mag zich officieel Partnerverein van Schalke 04 noemen. Schalke auf Tournee is een initiatief van Schalke 04 om jonge voetballers in België en Nederland de Duitse voetbalmentaliteit bij te brengen. Er is veel aandacht voor techniek.

“We werden zelf benaderd door Schalke”, zegt jeugdcoördinator Luc Maertens. “Misschien omdat we zo'n bloeiende jeugdwerking hebben? We hebben momenteel driehonderd jeugdspelers. Maar dit voetbalkamp staat open voor kinderen uit de hele regio. We hebben nu een exclusiviteit dat in een straal van 30 kilometer rond Brecht geen ander Schalke 04-voetbalkamp plaatsvindt.”

Op zich is Maertens tevreden met de kans. “Vroeger organiseerden we zelf voetbalstages die bijna gratis waren. Maar het is steeds moeilijker om vrijwillige helpers te vinden. Dit driedaags voetbalkamp van Schalke kost 190 euro, maar veel extra's zijn inbegrepen. Zo krijgen alle deelnemers een officieel Schalke 04-tenue en staat er een bezoek aan de Veltins Arena, het stadion van Schalke, op het programma. Ze kunnen er de topspelers zoals Klaas-Jan Huntelaar en Mesut Özil aan het werk zien. Alle deelnemers krijgen ook een persoonlijk spelersrapport.”

De trainingen worden gegeven door gecertificeerde trainers en de jeugdtrainers van Schalke 04, die de Nederlandse taal machtig zijn. De kinderen krijgen gezond eten en gaan elke avond thuis slapen.

www.schalkeauftournee.nl