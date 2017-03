Deze privé-musea zijn zeker uw bezoek waard

Zandhoven - Na een winterslaap (in oktober sluit het steeds voor enkele maanden), heropent op 9 april het elektriciteitsmuseum Hier brandt de lamp! in Pulderbos. Gust Van den Brande gaat zijn museum voortaan nog maar één zondag per maand openen, altijd de tweede zondag van de maand. Zandhoven telt met het Mini Citroën Museum van Emiel Van Beirendonck nog een prachtig privé-museum. Het Mini Citroën Museum is steeds na afspraak te bezoeken.

Gust Van den Brande (83) steekt op 9 april het licht weer aan in zijn elektriciteits-museum 'Hier brandt de lamp!' naast de windmolen in Pulderbos. Voortaan gaat hij alleen de tweede zondag van de maand nog bezoekers rondleiden in zijn gratis museum.

Van den Brande spitst zich toe op de historiek van de huishoudelijke elektriciteit, niet op de industriële. “Als conservator van een privémuseum moet je je hoeden voor sluikreclame. Sommige firma's willen mij speciale lampen schenken om tentoon te stellen, maar ik ben alleen geïnteresseerd als het om antieke gaat. Of heel speciale, zoals de eerste buis-ledlampen, die ontwikkeld worden om de tl-lampen te vervangen.”

Wie een bezoek brengt aan het nieuwe elektriciteitsmuseum, staat ervan versteld hoe pril die geschiedenis nog is. “De eerste elektriciteit in de Vlaamse woningen is er pas kort na WO I, in de jaren twintig, gekomen. Ik herinner me hoe wij 's winters voor 19u in ons bed lagen, want kaarsen kostten geld.”

Omdat er soms maar vijf bezoekers op een dag kwamen, stelt Gust zijn museum voortaan alleen nog elke tweede zondag open, van 9 april tot en met 8 oktober. Liefst vijfduizend collectiestukken - van antieke strijkijzers tot porseleinen schakelaars en oude telefoons - kunt u er gratis bekijken. Gust geeft graag uitleg.

“Ik begrijp niet dat er zo weinig scholen komen. Af en toe heb ik wel een klas van het VTI van Lier, maar van het VTI van Zandhoven heb ik nog maar één keer bezoek gekregen. Terwijl dit toch allemaal interessant is voor scholieren.”

Museum 'Hier brandt de lamp!', Molenheide 49 in Pulderbos, aan fietsknooppunt 95, van april tot en met oktober op de tweede zondag tussen 13.30 en 17u toegankelijk, ook voor groepen na afspraak op 0471.32.54.41

Zeker ook een bezoek waard is het Mini Citroën Museum van Emiel Van Beirendonck in de Theo De Belderlaan in Zandhoven. De garagist-op-rust opende zijn museum in 2013. Meer dan drieduizend Citroën-modellen staan er in vitrinekasten.

Van Beirendonck nam in 1974 de Citroën-garage van zijn vader in de Ringlaan in Zandhoven over. Hij heeft nooit met iets anders dan met een Citroën gereden. “Die liefde ging behoorlijk ver. In de zomer, als de garage gesloten was en we op vakantie naar zee gingen, zat mijn vrouw met de kinderen op het strand terwijl ik binnen in het appartement een bouwkit van een Citroën-schaalmodel ineen aan het knutselen was.”

Het bijzondere aan Van Beirendoncks collectie is dat hij van alle modellen die Citroën ooit geproduceerd heeft, beginnend met de Type A uit 1919, een exemplaar bezit. Een bezoek aan zijn museum is niet alleen een wandeling door de historiek van het Franse automerk, maar biedt een overzicht van de hele automobielgeschiedenis.

Het Mini Citroën Museum bezoeken is mogelijk door eerst een afspraak te regelen met Emiel via 0499.76.93.37.

