Nieuwe Proximus-antenne in kerktoren garandeert beter gsm-bereik

Zandhoven - De kerkfabriek van Pulderbos had het contract al vorig jaar ondertekend met Proximus, maar uiteindelijk had het nog heel wat voeten in de aarde. Dinsdag begonnen arbeiders dan toch met de opbouw van de nieuwe antenne van Proximus, die een plaats krijgt onder de antenne van Mobistar.

De antennes bevinden zich niet op maar ín de kerktoren. De antenne van Mobistar staat ter hoogte van de meer donker gekleurde dakleien. Die van Proximus komt er vlak onder met een antenne die in de vier windrichtingen is geplaatst, zodat een beter gsm-bereik verzekerd komt. De arbeiders moeten ook nog een kast vol elektronica de kerktrap opsleuren. Die kast krijgt een plek naast het orgel.

De komende weken zullen de arbeiders nog geregeld opduiken aan de kerk, want de werken zijn niet in één-twee-drie klaar. Mogelijk wordt nadien de verouderde antenne van Proximus die nu nog op het Belgacomgebouwtje in Zandhoven staat verwijderd.