Zandhoven is properder dan andere jaren, met dank aan bermvrijwilligers

Zandhoven - De gemeente Zandhoven organiseerde vrijdagavond een zwerfvuilopruimactie. Iedereen die kwam helpen, kreeg nadien gratis frietjes in het gemeentemagazijn. Een honderdtal mensen kwam in de verschillende deelgemeenten helpen. Schepen Steven Van Staeyen liet tijdens het frietmoment weten dat er over het algemeen minder afval werd opgeruimd, en dat dit grotendeels te danken is aan de wekelijkse inzet van de bermvrijwilligers. Speciale vondsten waren er niet zoals andere jaren. De KLJ van Zandhoven trof een zak vol mosselschelpen aan en veel blikjes. Vrijwilligers van N-VA vonden dat er opvallend veel sigarettenpeuken en blikjes bier van goedkope pils lagen. Ze troffen in de Kerkstraat in Massenhoven een vrouwenslip aan. Ook andere jeugdbewegingen, zoals de Chiro, kwamen helpen.