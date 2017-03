Opnames in De Engel voor nieuwe talkshow met Manoe Frateur van De Buurtpolitie als gastheer

Zandhoven - In restaurant De Engel in Zandhoven vinden woensdag 22 maart de opnames plaats van de eerste talkshow met Manoe Frateur uit de tv-reeks De Buurtpolitie als gastheer.

BNS-Partners gaat de talkshow online uitzenden via BNS-TV. Het is de bedoeling om maandelijks ‘Aan Tafel bij Manoe’ op te nemen in De Engel, met uitzondering van juli en augustus. Rudy en Marleen, de bezielers van BNS-TV, gingen vroeger vaak in Zandhoven uit en plannen ook opnieuw naar Zandhoven te verhuizen.

Manoe Frateur, een van de vaste flikken uit de razend populaire reeks De Buurtpolitie, ontvangt vanavond onder meer Garry Hagger, Peter Van Asbroeck, Truus Druyts, Steven Kazan (zoon van Hans Kazan), Jack Van Raamsdonk , Dag Allemaal-journalist Serge Vanhellemont, Stefan Paridaen (Belgiums Got Talent-mentalist) en Vinyl On Tour.

Wie de opnames wil bijwonen, kan zich aanmelden rond 19.15u. Best eerst even mailen via info.bnspartners@gmail.com. De opnames duren tot 23u.

BNS heeft nog meer showbizzplannen in Zandhoven. Zo komen er in mei verscheidene vedetten optreden in De Populier. Alle informatie over de artiesten die deze lente komen optreden in De Populier op uitnodiging van BNS Partners vindt u op de website www. bns-partners.com

