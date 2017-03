Zandhoven - De gemeente mobiliseert iedereen die van een schone omgeving houdt vrijdag 24 maart weer voor de jaarlijkse zwerfvuilactie. Net als vorig jaar, wordt er om 18.30u verzamelen geblazen aan verschillende verzamelpunten in elke deelgemeente. In Zandhoven komen de vrijwilligers samen aan het gemeentehuis, in Massenhoven, Viersel en Pulle aan de kerk, en in Pulderbos op het dorpsplein. Na afloop zijn er gratis frietjes in het gemeentemagazijn.