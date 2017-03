Zijn dit de oudste zusjes van het land?

Zandhoven / Lier - Magda Janssens kreeg zaterdag in woonzorgcentrum Onze-Lieve-Vrouw van Troost in Zandhoven op het familiefeest voor haar 105de verjaardag het bezoek van haar zus Laura, die op 1 mei 102 jaar oud wordt. Laura Janssens woont in WZC Sint-Jozef in Lier. Hoewel ze allebei wat hardhorig zijn, genoten ze zichtbaar van elkaars gezelschap. Het leuke is dat ze ook nog erg op elkaar gelijken. De zusjes Janssens straalden, temeer omdat de achterkleinkinderen er waren. Normaal komt Laura elke maand op bezoek bij Magda.