"Siberien is kat met hondenmanieren"

Zandhoven - Op de international kattenshow van de Belgische Kattenliefhebbers Vereniging '94 in Zandhoven waren de spots zondag gericht op de Siberische kat en de neva masquerade.

Bij elke tentoonstelling van de Belgische Kattenliefhebbers Vereniging ‘94 worden enkele rassen speciaal in de schijnwerper gezet. Zondag in De Populier in Zandhoven was dat de Siberische kat en de neva masquerade. Die laatste is sinds 2009 erkend als zusterras van de Siberische kat.

De Russische Valeria Okuneva uit Bree van cattery Fierte Siberien stelde onder meer haar dekkater Osip - ‘werkkater’ zoals ze het zelf mooi omschreef - tentoon. Osip is Groot-Europees kampioen en staat op een zucht om wereldkampioen te worden.

“De Siberische kat of boskat kan tot 9 kilo wegen”, vertelt Valeria.”Het gaat om een Russisch ras, net als de neva masquerade. Ze staan bekend als hypo-allergene katten.”

Dat klinkt raar, want de Siberische kat heeft een lange vacht.”Klopt, maar mensen reageren vaak niet allergisch op het haar, maar op de huidschilfers van katten. Omdat een Siberische kat een bepaald eiwit in zijn speeksel ontbreekt die vrijkomt via huidschilfers als hij zich wast, lokt hij minder allergische reacties uit. Het is een heel aanhankelijk ras. Ze gedragen zich als hondjes. Je kan een Siberische kat zelfs leren apporteren. Ze zijn geschikt als therapiedier voor kinderen met emotionele problemen of autisme.”

Als lokale deelnemer was het uitkijken naar de prestaties van Raphael, de jonge Perzisch kater die Diana Van Limbergen van cattery Ter Groenendael uit Massenhoven vorige maand uit Rusland liet overvliegen. Hij maakte Diana’s verwachtingen waar en behaalde een ‘excellent’ op zijn juryrapport. “Het hoogst haalbare in zijn leeftijdsklasse voorlopig”, zegt Diana. “De jury noemde zijn ‘excellent’ superverdiend. Dat schept perspectieven voor de toekomst. Ik ga zeker zijn fokster in Rusland op de hoogte brengen. Ze zal fier zijn.”

Zhori Zen, een andere Perzische poes van Diana, werd kampioen in de open klasse. Zhori is het vriendinnetje van Raphael en waarschijnlijk ook zijn toekomstige ‘date’. Dat zullen mooie kittens worden in Massenhoven.