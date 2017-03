Samentuin Barmhart gaat van start

Zandhoven - Een emmer uitbundig bloeiende gele Chinese klokjes in een emmer op de tuintafel: meer was er zondag niet nodig om een lentegevoel te creëren bij de start van de nieuwe samentuin Barmhart. De bodem was wel nog te zompig om te moestuinieren.

De vroegere moestuin van het kasteel Bautersemhof in de Boutersemdreef in Zandhoven wordt nieuw leven ingeblazen dankzij Elisabeth Ryelandt. Onder meer geïnspireerd door Velt en de Zoerselse samentuin De Veldstraat van Bart Gysels start ze er een ecologische samentuin. Zondag was de startdag, maar door de regenval van vrijdag en zaterdag was de bodem te zompig om er echt in te werken. Geïnteresseerden kregen wel uitleg aan de ingang van de tuin, waar nu ook een infokastje staat.

“De informatiedag in de parochiezaal vorige week lokte negen nieuwe gezichten”, vertelt Elisabeth. “Minder dan ik had gehoopt, maar de mensen die we hebben zijn wel zeer gemotiveerd en enthousiast.”

Intussen werd de bedding van het centraal pad al afgegraven. Hierin komt voorlopig gemalen baksteen en later op het seizoen recuperatieklinkers, want de samentuin staat ook voor duurzaamheid en recyclage. De plantenbeddingen zijn nu ook allemaal afgelijnd met gele draad. Op een tuintafel met een emmer vol uitbundig bloeiende gele Chinese klokjes konden bezoekers het grondplan zien dat Bart Gysels van de Veldstraat in Zoersel voor de Barmharttuin ontworpen heeft.

“Vanaf het droger wordt, beginnen we hier op woensdag, vrijdag en zondag te tuinieren”, vertelt Elisabeth. “Op 23 april is er al een Dahliadag waarbij iedereen die dahlia’s in de tuin heeft en misschien een knol wil delen, die kan brengen naar de Barmharttuin.”

Els Van Brabant woont in de Hooidonck in Zandhoven. Ze heeft zelf een grote tuin met een moestuingedeelte waar ze al jarenlang in “zit te knoeien”, zegt ze zelf. “Ik moestuinier graag, maar ik ken er niet zo veel van. Ik hoop hier veel bij te leren en kennis op te steken. Maar het sociaal aspect van mensen ontmoeten en dingen delen met elkaar vind ik minstens even belangrijk.”

www.barmharttuin.com