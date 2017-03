Tom Boonen en Greg Van Avermaet als lekker stuk

Zandhoven - Bij warme bakkerij Berten & Iris in Massenhoven kon u zaterdag taarten, gebakjes en chocomousse met een chocoladetabletje met daarop de eetbare foto van Tom Boonen of Greg Van Avermaet kopen om niet alleen de ogen en oren maar ook de smaakpapillen te verwennen terwijl u naar Milaan-San Remo keek. Onze Belgische monumenten kwamen er niet aan te pas in de finale, met een 21ste plaats voor Van Avermaet en een 65ste voor Boonen, maar lekker smaken deden ze des te beter. Bij de Vlaamse klassiekers zal u weer wielerbanket kunnen smullen van bakkerij Berten & Iris. De Tom Boonentaart was sneller verkocht dan de Greg Van Avermaettaart, wat bewijst wie er in de Kempen nog altijd de populairste wielrenner is.