Eerste terugkerende boerenzwaluwen van provincie gespot in Westmalle en Wuustwezel

Malle / Wuustwezel - Eén zwaluw maakt de lente niet, maar dit jaar lijkt hun terugkeer toch echt samen te vallen met de eerste lentedagen.

De eerste boerenzwaluw van het jaar in Vlaanderen werd op 4 maart - een week vroeger dan verwacht - gemeld in Kalken (Oost-Vlaanderen). Afgelopen weekend werd de eerste zwaluw van de provincie Antwerpen in Westmalle gespot. Een dag later volgde nog een waarneming in Wuustwezel.



Boerenzwaluwen brengen de winter door ten zuiden van de Sahara. In het voorjaar trekken ze richting Europa, om er te broeden. De meeste vogels doen 30 tot 50 dagen over die tocht, waarbij ze onderweg 10 tot 20 rustdagen inlassen. Gemiddeld leggen ze 450 kilometer per dag af.

(kma)