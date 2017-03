Zandhoven - Door geldgebrek kan het nog tot 2050 duren vooraleer de overstromingsgebieden in het kader van het Sigmaplan, zoals op Nederviersel, af zijn.

Twee weken geleden kon u in uw krant lezen hoe de familie Grimon momenteel hun schuur en weiland op Nederviersel (Pulle) uit de erfenis van hun ouders niet openbaar kan verkopen aan een particulier, omdat die in overstromingsgebied liggen. Maar de Vlaamse overheid komt evenmin met geld over de brug, zodat de familie in een patstelling zit.

Ook Natuurpunt klaagt dat er vertraging zit op de realisatie van het Sigmaplan, dat onder meer voorziet in de aanleg van gecontroleerde overstromingsgebieden. Normaal kan daar dan gewerkt worden aan waardevolle natuurgebieden.

2040 à 2050

Vlaams volksvertegenwoordiger Stefaan Sintobin (Vlaams Belang) stelde hierover een parlementaire vraag aan minister Ben Weyts (N-VA). “De volledige realisatie van het Sigmaplan is begroot op ongeveer 1 miljard euro en zou normaal tegen 2030 af moeten zijn. Tussen 2005 en 2016 investeerde de Vlaamse overheid al 410 miljoen euro in de uitvoering”, zegt Sintobin. “Minister Weyts laat weten dat er intussen heel wat nieuwe projecten toegevoegd werden onder de noemer Sigmaplan en dat er een nieuwe prioriteitenlijst werd opgesteld in functie van het beschikbare geld”, zegt Sintobin. “De huidige achterstand bedraagt nu al zes jaar. In de veronderstelling van een jaarlijks budget van 50 miljoen euro, zal de realisatie eerder voor 2040 à 2050 zijn.”

Het Vlaams Belang eist dat er de komende jaren voldoende budgettaire aandacht gaat naar het Sigmaplan.

Voor de familie Grimon is het ook even schrikken. “Wij weten dat er vertraging is, maar 2050 zou extreem zijn. Dan zullen niet onze kinderen, maar onze kleinkinderen de erfenis van hun overgrootouders kunnen verzilveren. Dat is toch wel lang”, vindt Jef Grimon. "Als wij een eetkamer kopen, moet het geld er toch ook liggen?"