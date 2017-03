Gemeente gaat nu toch geen huis op Lammerenberg kopen

Zandhoven / Wijnegem - De gemeente Zandhoven gaat dan toch geen huis kopen dat door onteigeningsdreiging onverkoopbaar is. De eigenaar trekt zich nu zelf terug omdat hij geschrokken is van de negatieve reacties. Voor sommige Wijnegemnaars klinkt alles zeer herkenbaar.

De gemeente Zandhoven gaat dan toch geen huis kopen dat door onteigeningsdreiging momenteel onverkoopbaar is. Voor sommige Wijnegemnaars is alles zeer herkenbaar.

Bij fase 3b van de heraanleg van de N14 (Liersebaan) in Massenhoven moeten vijftien huizen onteigend worden. Volgens de huidige planning van het Agentschap Wegen en Verkeer kan die procedure ten vroegste in 2018 starten. Omdat het nieuws al naar buiten kwam, raakt een koppel dat zijn huis te koop had staan het nu aan de straatstenen niet meer kwijt. De gemeente stelde voor om in afwachting van de onteigening het huis te kopen tegen schattingsprijs om het koppel uit de nood te helpen, wat op protest stuitte bij de buren, die een gelijke behandeling vragen. Ze stelden hun huizen als tegenreactie symbolisch te koop.

“De eigenaar ziet nu zelf af van een verkoop aan de gemeente”, zegt burgemeester Luc Van Hove (CD&V). “Hij had al die commotie niet verwacht. Woensdag heb ik de buren ontvangen. Het was een constructief gesprek. Ze willen niet in het ongewisse blijven en willen ook al weten welke prijs ze voor hun huis gaan krijgen, zodat ze kunnen uitkijken naar iets nieuw. Procedures versnellen is niet gemakkelijk. Ik heb nu provinciegouverneur Cathy Berx gecontacteerd, omdat zij tussen de gemeenten en de hogere overheid instaat. Ze heeft toegezegd een poging te wagen om alle diensten en agentschappen samen te krijgen.”

De buren van de Oude Turnhoutsebaan achter de 'bananenbrug' naast het Albertkanaal in Wijnegem herkennen zich in de verlammende

lijdensweg van de bewoners van de Lammerenberg. Zij leven ook al jaren met de dreiging van een onteigening boven het hoofd, maar de beslissing of er een vierde sluis komt of hoe de nieuwe brug er zal uitzien, wordt altijd opgeschoven. “Intussen stellen wij net als de mensen uit Massenhoven investeringen aan onze huizen uit”, vertelt Henri Thijs (59). “Ik wil mijn zolder graag isoleren, maar wat voor zin heeft het nog? Hier zijn ook mensen die hun huis willen verkopen. Een overbuurman presenteerde zijn huis aan nv De Scheepvaart (de beheerder van het Albertkanaal, red.) en het Agentschap Wegen en Verkeer, die voorkooprecht hebben en hier in het verleden al huizen hebben opgekocht. Maar blijkbaar heeft De Scheepvaart nu geen geld meer, want ze happen niet meer toe. Waardoor de huizen hier nu ver onder de normale Wijnegemse marktprijs worden verkocht. Ik zag dat taverne De Roeispaan, die ook mogelijk zou verdwijnen, nog serieuze renovatiewerken aan het doen is, maar persoonlijk durf ik dat niet meer. Die onzekerheid is verlammend. Er wordt nu een nieuwe wijk gebouwd, De Werve Hoef, waar wij eventueel voorrang zouden krijgen, maar dan moeten we wel uitsluitsel krijgen over onze situatie hier.”

Hilda De Laet uit de Lammerenberg in Massenhoven, die in een huizenrij woont die een eind van de weg staat maar toch ook zou verdwijnen, blijft hopen dat ze mag blijven wonen. “Bijvoorbeeld als ze het fietspad achter onze huizen leggen. Een rotonde aan Het Veer in Viersel zou de fileproblemen oplossen en dan moeten ze bij ons niet zo'n grote afslagstrook maken. Ik zou dat zelf graag aan Cathy Berx uitleggen. Want de burgemeester heeft ons nu wel gehoord, maar dat is nog iets anders dan luisteren. Onze oplossingen die wij aanbieden worden niet onderzocht."

Volgens Van Hove werden die oplossingen wel onderzocht. "Maar een rotonde werkt bijvoorbeeld niet file-oplossend."

Hilda is wel blij dat de buurman zijn huis nu toch niet aan de gemeente verkoopt. “Hij steekt zijn hand nu terug op. Het was niet dat we hem dat misgunden, maar iedereen is gelijk voor de wet.”

Burgemeester Van Hove bezocht donderdag ook de 15-jarige Cobe Ghysebrechts uit Massenhoven, die vorige maand een hallucinant filmpje op Facebook postte waarin te zien is hoe hij dagelijks zijn leven riskeert op het smalle fietspad langs de Liersebaan om het Githo in Nijlen te bereiken. “Ik heb Cobe de plannen getoond en uitgelegd dat de heraanleg pas kan starten wanneer de baan naar Broechem heraangelegd is”, zegt Van Hove. “Die jongen heeft gelijk, want hij heeft langs geen enkele kant een veilig fietspad.”

Cobe hoopt dat zijn filmpje misschien ook versnellend kan werken.