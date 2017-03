Vroegere moestuin Bautersemhof wordt BARMHART-samentuin

Zandhoven - De smeedijzeren poort tussen de oude knoestige beukenhaag in de Boutersemdreef in Zandhoven ziet er zó warm en uitnodigend uit, dat de nieuwe samentuin die de mooie naam Barmhart krijgt gewoon niet kan mislukken.

Hoewel poorten en tuinhekken niet kunnen praten, lijkt het alsof je ‘Wees welkom’ hoort als je aan de Barmhart-tuin, de eerste samentuin in Zandhoven, passeert. De vroegere moestuin van het kasteel Bautersemhof (ja, het is Bautersemhof in de Boutersemdreef) wordt nieuw leven ingeblazen dankzij Elisabeth Ryelandt die nu met haar gezin op het landgoed woont.

“Mijn grootmoeder, die de Zandhovenaars kenden als ‘mevrouw De Strycker’, teelde hier samen met haar tuinman André Van Dyck groenten en kleinfruit. Ik herinner me hoe ik hier als kind frambozen kwam plukken”, vertelt Elisabeth. “Ik ben zelf tuinarchitect en bezoek vaak arboretums en stadstuinen. De samentuinen zijn in de steden momenteel heel populair. Wat daar lukt, moet hier op de buiten ook kunnen. De Barmhart-tuin wordt een ecologische samentuin waar de buurtbewoners samen lekkere en gezonde groenten en vruchten kunnen kweken. Tegelijk willen we met deze tuin de mensen dichter bij elkaar brengen. Het is een win-win-situatie voor iedereen, óók voor het landschap. Het plattelandskarakter blijft zo behouden.”

Een samentuin is niet zoals volkstuintjes waar iedereen apart op zijn plantenbedden schoffelt, harkt en zaait. “Nee, er wordt echt generatieoverschrijdend overlegd en samengewerkt. Bijvoorbeeld oudere moestuiniers die zelf op een leeftijd zijn gekomen dat ze geen hele tuin meer willen onderhouden, kunnen hier in de Barmhart-tuin toch nog actief blijven, en tegelijk hun kennis en ervaring delen met jongere moestuiniers. Hier in Zandhoven komen ook meer en meer appartementen. Misschien wonen daar ook wel mensen met groene vingers?”

Er komen teeltbedden, een tunnelserre, een speelhoek met gras voor de kinderen, een kruidentuin en snijbloemen. Elisabeth bezocht als inspirerend voorbeeld ook de samentuin De Veldstraat van Bart Gysels in Zoersel. Ze nam ook contact op met Velt.

“Om onze tuin te voorzien van de nodige materialen zoals zaden en plantgoed, vragen wij een minimumbijdrage van 25 euro per persoon of 50 euro per gezin. In de geest van duurzaamheid en ecologie, willen we ook zo veel mogelijk recycleren en delen. Oud tuingerief, houten tuinmeubels, kruiwagens en tuinhuizen zijn altijd welkom.”

Bart van samentuin De Veldstraat in Zoersel gaf ook tips. Zo zal de tuin niet permanent open zijn, maar kan je er woensdag, vrijdag en zondag komen tuinieren. “In een moestuin zijn er veel taken. Of je je nu graag bezighoudt met wieden, zaaien, schuppen of misschien liever de kinderen begeleidt: we gaan op zoek naar een toffe, leerrijke ervaring voor iedereen.”

Elisabeth vond al een zevental mensen die de Barmhart-tuin helemaal zien zitten, zoals buurvrouw Kries Van Zele.

Woensdag 15 maart van 19.30u tot 21u is er een infoavond in de parochiezaal van Zandhoven voor geïnteresseerden. De startdag is zondag 19 maart van 13 tot 16u. Op 23 april is er al een Dahliadag waarbij iedereen die dahlia’s in de tuin heeft en misschien een knol wil delen, die kan brengen naar de Barmhart-tuin.

www.barmharttuin.com

Facebook: Barmhart-tuin