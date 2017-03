Voedselhygiëne voor iedereen: van speciale etiketten tot frituurteststrips

Zandhoven - Omdat voedselhygiëne en allergenenbewaking almaar belangrijker worden, ook thuis, startte Kurt Van Tendeloo van het dienstverlenings- en adviesbedrijf Hygieia uit Zandhoven zopas een webshop waarin professionele producten worden aangeboden tegen democratische prijzen. Dat gaat van teststrips om te meten of uw frituurolie aan vervanging toe is tot professionele alcoholgel om uw handen snel te ontsmetten als u bijvoorbeeld een kip gaat versnijden.

"Omdat wij als ondernemer ons steeds opnieuw moeten heruitvinden hebben wij besloten om een webshop te openen die zeer specifieke items aanbiedt voor hygiëne in de voedselindustrie. En dit voor zowel professionelen als particulieren of verenigingen die eetdagen organiseren of hun jaarlijkse kampen voorzien van eigen maaltijden", zegt Kurt Van Tendeloo van Hygieia.

Het aanbod is echt divers, van speciale dagetiketten waarop je kan noteren wanneer iets ingevroren werd tot poets- en ontsmettingsproducten om bacteriegroei in een keuken of zaal te bestrijden. Maar ook thermometers die je kunnen garanderen om de juiste temperatuur te behalen voor, tijdens en na het bereiden van je favoriete gerechten. Of snelstrips om te testen of je frituurolie vervangen moet worden. "Als je dat te lang gebruikt, kan het kankerverwekkende stoffen bevatten. Maar goede frituurolie kost vrij veel, waardoor het ook jammer is om het té vroeg te vervangen. Vandaar dat een teststrip uitsluitsel kan geven."

Deze speciale producten zijn niet altijd beschikbaar voor de gewone gebruiker, omdat je ze in bulk moet aankopen of omdat je een BTW-nummer nodig hebt. "Via mijn webshop kan iedereen ze bestellen. Ik kan de producten opsturen naar huis, of naar het werk of een pakjesautomaat. Alles is mogelijk. Er zitten echt handige dingen bij, zoals etiketten op basis van zetmeel die vanzelf oplossen als je ze in de vaatwasmachine stopt. Geen gedoe dus meer met het afweken van etiketten met lijm."

"Door deze webshop open te stellen naar zowel professionelen als naar particulieren en verenigingen heeft iedereen toegang tot een degelijk en onderbouwd, maar belangrijker nog een gegarandeerd hygiënebeleid. En die tegen zeer betaalbare prijzen.

De service van Hygieia beperkt zich niet alleen tot de producten in de webshop of de dienstverlening en adviesformulering rond voedselveiligheid of allergenenbeheer. "Ik denk mee na in functie van de zaak, de vraag en de urgentie van interventie bij non conformiteiten in de voedselveiligheid. Er staan nog meer projecten op stapel om onze klanten nog beter te kunnen helpen en hun administratie nog meer uit handen te nemen zodat onze klanten zich terug kunnen focussen op dat wat hun core-business is."

Binnenkort geeft Van Tendeloo met Hygieia ook een opleiding in Zandhoven.

