Derdejaars Sint-Jozefschool helpen padden veiliger Venweg oversteken

Ranst - Het derde leerjaar van de Sint-Jozefschool in Emblem zette zich de voorbije dagen in voor de paddentrek in de Venweg.

Een paar leerlingen van de klas wonen in deze straat. Zij vertelden dat er heel wat padden sneuvelen in de Venweg. Er is geen signalisatie of georganiseerde paddentrek."

Daarom hebben wij met het 3de leerjaar zelf het initiatief genomen om hier iets aan te doen", vertellen Ward Wouters en Jeroen Verhaert, de leerkrachten van het derde leerjaar. "In de klas hebben we eerst het probleem besproken. Zo kwamen we op het idee om alvast bordjes te plaatsen in de berm om de weggebruikers hier op attent te maken. We hopen met ons initiatief zo de paddentrek iets veiliger te maken."