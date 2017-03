Duiven en pauwen snakken naar buitenlucht

Zandhoven / Brasschaat - De ophokplicht voor hoenders en duiven die sinds 2 februari van kracht is, wordt morgen versoepeld. De dieren snakken naar buitenlucht. "Het wordt tijd", klinkt het overall.

Het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) wou gisteren nog niet bevestigen dat de ophokplicht wegens dreiging van de vogelgriep helemaal opgeheven zal worden. “Er komt in elk geval een versoepeling, maar de minister van Landbouw moet eerst nog zijn goedkeuring geven. We communiceren pas vrijdag”, zegt woordvoerder Philippe Houdart.

Alle duivenliefhebbers zitten op hete kolen. Normaal zou het wedstrijdseizoen 15 maart starten, maar dat is voor onbepaalde tijd uitgesteld. Marcel Cop (79) van Hok Cop-Gijsbrechts uit Pulderbos, vorig seizoen nog goed voor een eerste provinciaal Nevers, hoopt dat de duiven vanaf morgen weer mogen vliegen.

“Sinds 1 maart mogen de duiven wel al anderhalf uur voor zonsondergang even los omdat er dan geen wilde vogels meer trekken. Je mag ze dus rond 17u loslaten, maar dan moet je ze echt buitenjagen, want voor een duif is het tegennatuurlijk om zo laat nog te vliegen. Ze willen dan net zoals de kippen op stok. Onze jonge duiven zitten momenteel in een ren, zodat ze toch al wat oriëntatievermogen kunnen ontwikkelen, maar eigenlijk zouden ze nu volop getraind moeten worden.”

Marcel merkt dat de bespiering afneemt. “Het is zoals een mens die een hele dag in de zetel zit. Die dieren hebben vleugels gekregen om te vliegen. Gelukkig kan een duif wel snel getraind worden voor korte afstanden. Dat is niet zoals een wielrenner die een hele voorbereiding nodig heeft.”

Marcel hoopt dat de wedstrijden de 27ste maart starten. “Het is afwachten wat ze met de vluchten naar Frankrijk gaan doen”, zegt zijn compagnon Stijn Gijsbrechts. “Quiévrain valt nog net in België, Noyon is Frankrijk. Bij een vorige uitbraak van vogelgriep in 2005 hebben ze Noyon tijdelijk vervangen door Aarlen.”

Ook de kinderboerderijen hopen op verlossend nieuws. Zo zitten het pauwenpaar, de gans, sierkalkoenen en kippen van kinderboerderij Mikerf in Brasschaat al ruim een maand opgesloten.

“Vooral bij onze pauwen veroorzaakt dat stress”, zegt Eva Baets, coördinator van de kinderboerderij. “Normaal komen onze pauwen enkel binnen om te eten. Hun vleugels zijn niet geknipt zodat ze in de bomen kunnen slapen. Die dieren zijn het binnenzitten beu. Voor ons is het ook moeilijk soms om uitleg te geven aan klassen terwijl onze hoenders allemaal binnen kabaal maken.”

Momenteel heeft het Mikerf veel geitenlammetjes. “En onze koe is vorige week bevallen van een kalf, Leentje. Volgende week verwachten we nog een kalf en eind april moet het varken bevallen”, zegt Eva.