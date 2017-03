Ticketverkoop Soulsister en Laura Tesoro op Brandweerfeesten start zaterdag

Zandhoven - Nu zaterdag start de vriendenkring van brandweerpost Zandhoven met de ticketverkoop voor het groot liveconcert van Soulsister en Laura Tesoro op vrijdagavond 23 juni.

Dit wordt meteen ook het grootste concert in de geschiedenis van Brandweerfeesten Zandhoven.

30 Jaar hits van de topgroep Soulsister met het jonge talent Laura Tesoro die voor België deelnam aan het songfestival mag je niet missen. Wie er vorig jaar bij was met Stan Van Samang weet dat het met de eerste editie van het nieuwe concept in openlucht een schot in de roos was.

Voor dit bijna 3 uur durende concert kunnen nu zaterdag van 10.00u tot 14.00u tickets worden gekocht in de kazerne aan de Schildebaan.

Tickets: 22 euro voor volledige avond

Daarna start de online-verkoop op: www.event-tickets.be/brandweerfeesten

Tickets worden later nog aangeboden op:

Zaterdag 29 april van 10.00u tot 14.00u in de kazerne of op de avondmarkten

Volledig programma 39e Brandweerfeesten 2017:

Vrijdagavond 23 juni: 20.30u tot 03.00u

20.30u tot 24.00u: Soulsister + Laura Tesoro LIVE op terrein buiten

24.00u tot 03.00u: Afterparty met DJ HANS (Seven2one) in de evenementenhal

Zaterdagnamiddag 24 juni

3e kindernamiddag “Zodra het kan word ik brandweerman”

Zondagmorgen 25 juni van 09.00u tot 13.30u: Groot ontbijt

Plaats: Concertterrein en evenementenhal De Populier

Alle info: www.facebook.com/BrandweerfeestenZandhoven