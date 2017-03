Goed nieuws: Hazel en Nel terecht!

Zandhoven / Ranst - De jachthonden Hazel en Nel die vrijdag ontsnapten thuis aan de Gebroken Loop in Viersel door een hol onder de draad te graven, zijn veilig en wel terecht. Een boswachter merkte de dieren dinsdagmorgen op dolend in de buurt van het kanaal in Oelegem. De Duitse staanders zijn weer thuis. Hun baasje dacht al dat het taaie dames waren die wel enkele dagen hun plan konden trekken in de bossen, maar ze had vooral schrik dat de honden een verkeersongeval zouden veroorzaken of in het kanaal zouden belanden. De Gebroken Loop ligt vrij dicht tegen het Albertkanaal. Eind goed al goed. Lost Dogzzz verspreidde gisteren mee een opsporingsbericht.