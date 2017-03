Pniël zoekt lieve snoezelhonden

Zandhoven - Woonzorgcentrum Pniël in Pulderbos zoekt baasjes die af en toe met hun hond op bezoek kunnen komen bij de senioren.

Het woonzorgcentrum in de Rusthuislaan had vroeger een chocoladekleurige labrador. Het ging om de hond van een personeelslid die speciale training had gekregen.

“We merken dat onze bewoners, die vaak uit landelijke gebieden afkomstig zijn, echt wel genieten van de aanwezigheid van dieren”, vertelt Sacha Rymen, hoofd van de animatie. “Zo komt Sophie Van Cleuvenbergen van Infanzia uit Poederlee elke twee maanden op bezoek met haar 'aaidieren'. Ze brengt dan twee grote konijnen, twee honden en een varkentje mee. Het is aandoenlijk om te zien hoe sommige bewoners op die dieren reageren. Veel bewoners vinden het geweldig om het zwijntje op schoot te houden, zeker de mensen die vroeger een boerderij hadden thuis.”

Pniël beschikt zelf over een dierenpark, maar door de uitbreidingswerken aan het rusthuis is de toegankelijkheid van dat park momenteel iets minder. Bovendien staan de geiten en herten soms ver weg van de omheining.

“Het project met de snoezelhonden zouden we graag snel opstarten, van zodra we weten welke attesten zo'n hond nodig heeft zodat we in orde zijn met de verzekering”, legt Sacha Rymen uit. “Ik deed via de sociale media een oproep en kreeg al zeven aanmeldingen van kandidaat-snoezelhonden en hun baasjes. Sommige mensen werken tijdens de week en kunnen enkel in het weekend. Dat is niet erg, want in het weekend zijn er minder animatoren voor activiteiten, en zo hebben onze bewoners op zaterdag en zondag iets om naar uit te kijken.”

Niet iedere hond komt in aanmerking als snoezelhond. “We denken eerder aan kleine en middelgrote honden, niet de supergrote loebassen. De honden moeten rustig van karakter zijn en zelf ook genieten van de aandacht.”

sacha.rymen@pniel.be, 03.410.12.73

kristin matthyssen ¦