"We konden nog 85 hectaren redden"

Zandhoven - De getuigenis in uw krant over de schuur en weilanden van de familie Grimon op Nederviersel (Pulle) die onverkoopbaar zijn door onteigeningsdreiging, maakte gisteren veel reacties los.

De elf kinderen kunnen het grote landgebouw en 5,5 hectare weiland uit de erfenis van hun ouders niet verkopen, omdat het in toekomstig overstromingsgebied voor het Sigmaplan valt. De dienst Waterwegen en Zeekanaal, die voorkooprecht heeft, deed een bod, maar dat was belachelijk laag voor de kwaliteitsvolle landbouwgrond. De Vlaamse Landmaatschappij (VLM) beloofde in 2014 om een bod te doen, maar de familie hoorde sindsdien niets meer.

Veel reacties die we gisteren ontvingen, gingen over het voorkooprecht dat de dienst Waterwegen en Zeekanaal tegenwoordig op veel gronden die te koop komen in de regio, uitoefent. De dienst koopt momenteel heel veel weilanden op als ruilgrond voor boeren die onteigend gaan worden in het kader van nieuwe overstromingsgebieden.

“Als wij actieve landbouwers zouden zijn, zou de VLM al lang een bod hebben gedaan. Maar ons dossier blijft nu precies onderaan de stapel liggen”, zegt Marc Grimon, een van de zonen, die er nu zijn schapen laat grazen om de weilanden te onderhouden. “Gelukkig komen wij met onze elf broers en zussen heel goed overeen. Maar het is het principe: anderen kunnen hun erfenis verdelen. Bij ons gaat dat niet, terwijl er misschien ook wel broers en zussen zijn die hun kinderen willen voorthelpen met wat centjes.”

Burgemeester Luc Van Hove (CD&V) wijst erop dat het in het kader van het Sigmaplan aanvankelijk de bedoeling was om alle gronden af te graven en een toegang te maken met de Nete, zodat er een natte polder met rietvelden kwam, waar de roerdomp zijn biotoop moest vinden.

“Wij hebben als gemeentebestuur het boerenprotest op Nederviersel 100% gesteund, waardoor de plannen gewijzigd werden en uiteindelijk 85 hectare, ongeveer de helft, landbouwgrond toch bewaard bleef. Het was ook in deze periode van onzekerheid, denk ik dat de hoeve, schuur en gronden te koop kwamen te staan. Dat is natuurlijk vervelend, maar de gemeente was niet rechtstreeks de oorzaak van deze onzekerheid. Integendeel, ik ben er trots op dat we onze inwoners en onze boeren op deze manier verdedigd hebben.”

kristin matthyssen ¦