Harmonie van Pulle met tales en mysteries in De Populier

Zandhoven - De harmonie van Pulle nodigt iedereen uit om zaterdag 4 maart mee op ontdekking te gaan in de wondere wereld van spannende verhalen en meeslepende avonturen.

Van Galliërs die het opnemen tegen de Romeinen over een Italiaans culinair spektakel tot net verfilmde boeken: de harmonie en een live-illustrator zullen uw oren, ogen en smaakpapillen verwennen.

Iedereen is welkom op 4 maart 2017 om 20u in de Populier in Zandhoven.

Kaarten zijn nog te verkrijgen bij de muzikanten, via de facebookpagina van Harmonie Pulle en bij Dagbladhandel Asterix in Pulle en Copy-House in Zandhoven voor 7€ (a/d kassa (10€).