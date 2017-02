"Niet alleen onteigend, maar ook onterfd"

Zandhoven - De gemeente wil in Massenhoven een huis kopen dat door geplande onteigeningen onverkoopbaar is geworden. "Wij zitten op Nederviersel in hetzelfde schuitje", reageert de familie Grimon.

De eigenaars van een huis op de Lammerenberg dat al vijf maanden te koop stond toen in april 2016 uitlekte dat het binnen enkele jaren onteigend gaat worden voor de heraanleg van de N14, krijgen hulp van de gemeente. Omdat ze hun huis nu niet meer aan de straatstenen kwijt geraken, besliste de gemeente meerderheid tegen minderheid in de gemeenteraad om het tegen de schattingswaarde aan te kopen. Dat bedrag kan dan gerecupeerd worden bij de onteigening binnen enkele jaren, maar dan zijn de mensen uit de nood geholpen.

“We vinden dit een mooi en nobel gebaar van de gemeente”, reageert Glen Willems, kleinzoon van wijlen Jos Grimon uit Nederviersel (Pulle). “Maar waarom de andere mensen niet uit de nood helpen die in exact hetzelfde schuitje zitten?”

In 2010 overleed boer Jos Grimon. Zijn elf kinderen beslisten om de boerderij en landbouwgronden te verkopen. “Enkele maanden na het overlijden werd alles klaargemaakt voor de openbare verkoop”, vertelt Glen. “Toen iedereen de dag van de openbare verkoop klaarzat, vertelde de notaris plots dat de gronden en woningen in overstromingsgebied zouden komen te liggen en dat het gebied onteigend zou worden. De aanwezigen in de zaal schrokken. Hoewel er op voorhand veel interesse was, kwam er ineens geen enkele bieding meer en de verkoop werd ingehouden. Alle kosten voor de openbare verkoop had onze familie voor niks gemaakt.”

Jef en Marc Grimon, twee van de elf kinderen, bevestigen het verhaal. “Het was ongelooflijk dat dit last-minute voor een volle zaal werd meegedeeld, terwijl we zelf van niks wisten. We hebben veel moeite moeten doen om te achterhalen tot waar de grens van het overstromingsgebied in het kader van het Sigmaplan zou lopen. Uiteindelijk hebben we de boerderij twee jaar later toch nog kunnen verkopen, want zij bleek buiten het onteigeningsgebied te liggen”, vertelt Jef Grimon. “Maar de grote honderd jaar oude landschuur viel er wel in, net als 5,5 hectaren landbouwgrond. Het gaat om de beste landbouwgrond van Nederviersel. De weilanden liggen hoog en staan alleen in de winter soms een beetje nat. Er is ons wel verzekerd dat we voor de prijs van landbouwgrond onteigend zouden worden, maar waarschijnlijk zal dit later gewoon natuurgebied worden.”

“Op zich hebben wij niks tegen natuur”, vertelt Marc Grimon, die de weilanden voorlopig door zijn schapen laat begrazen zodat het niet verwilderd. “Ons vader was ook iemand die dichtbij de natuur stond en altijd met respect voor de natuur geboerd heeft. Maar wij vinden het niet ernstig dat alles zo lang aansleept. In 2014 kregen wij te horen dat de VLM (Vlaamse Landmaatschappij) ‘rond nieuwjaar’ een bod zou doen. Maar we hoorden helemaal niks meer, met als gevolg dat zeven jaar na het overlijden van onze vader deze eigendommen nog altijd in onverdeeldheid liggen, terwijl dat zeker niet aan de kinderen ligt. Integendeel, wij komen allemaal heel goed overeen en zouden niet liever hebben dat hetgeen waar onze ouders altijd keihard voor gewerkt hebben, verkocht en verdeeld kan worden. Op deze manier worden we niet alleen onteigend, maar ook nog onterft.”

Glen wijst erop dat de ouders van zijn grootmoeder in de jaren dertig moesten verhuizen omdat ze in Oelegem onteigend werden voor de aanleg van het Albertkanaal. “In het geval van Nederviersel gaat het om meer dan 200 hectaren die onteigend gaan worden. Niet alleen mijn familie, maar heel wat eigenaars en landbouwers moeten hun toekomstplannen omgooien.” Volgens Marc talmt de VLM met de aankoop van de oogstschuur en weilanden van de Grimons omdat ze geen actieve boeren zijn. "We willen dit ook niet op de spits drijven, maar het wringt toch dat dit alles jarenlang moet aanslepen. Ik had mijn kudde schapen al verkocht maar heb er nu opnieuw gekocht. " Jef Grimon organiseerde vroeger jaarlijks samen met een team vrijwilligers de Hoogwaterfeesten op de gronden. "Maar toen onze ouders overleden waren, heb ik die Hoogwaterfeesten meteen stopgezet, omdat ik zeker niet de verkoopplannen wilde blokkeren. Er hebben al veel mensen mij gezegd dat ik de Hoogwaterfeesten gerust had kunnen verderzetten. En dat klopt hè. Wie had kunnen denken dat dit alles zó lang zou duren?"

Burgemeester Luc Van Hove (CD&V) vindt het een andere zaak. “Het Sigmaplan is al lang bekend, en hier gaat het om een schuur en landbouwgronden, in Massenhoven om een woning. Maar het gevoel van de getroffen families zal wel hetzelfde zijn, dat begrijp ik.”