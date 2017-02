"Typisch Lierse, alles gaat goed en dan in één minuut alles verpesten"

Lier - De supporters van Lierse baalden zondag als een stekker. "Typisch Lierse, alles gaat goed en in één minuut kunnen ze alles verpesten", vond Romy Breughelmans (18) uit Lier, die van plan was om opnieuw een abonnement te nemen als Lierse promoveerde, maar die plannen nu opbergt. "Al blijf ik wel supporter", zei ze met de vlag halfstok. Vlak na fluitsignaal begon een geïnfiltreerde Antwerpsupporter 'We love Antwerp' te zingen temidden van alle Liersesupporters op 'den berg'. De man werd geëvacueerd door de stewards.

"Wat een snul", vonden Thalia (25), Geert (44) en zijn broer Steven van supportersclub Lierse Boven. "Zoiets kan je alleen met supporters van Antwerp meemaken. We verliezen de eerste periodetitel in de 89ste minuut en de tweede in de 87ste minuut. Lierse is de enige kampioen ter wereld - want we hebben de meeste punten en de meeste doelpunten - die met lege handen achterblijft. We winnen zelfs geen zilver of brons, maar plastiek! Ankomah heeft ongelooflijke open kansen laten liggen en El Gabas kwam te laat in. Och, Lierse heeft het in Lommel laten liggen. Maar we blijven wel supporter." Thalia heeft wel zin in volgend seizoen. "Dat wordt gezellig: Lierse, Antwerp en Beerschot samen in 1B. Want Antwerp gaat Roeselare niet kloppen."

Sem Ceuppens (9) uit Morkhoven werd getroost door zijn papa Johan.

Elias Nieuwjaars (21) uit Dworp is Liersefan, omdat veel familie in Lier woont. "Ze hebben genoeg kansen gekregen, maar ze lieten het zelf liggen."

Lewie Camil Leysen (6) voetbalt zelf bij Noordstar in zijn dorp Noorderwijk. Het ventje had graag Masika zien spelen omdat die naar het schijnt zo snel is. Maar Masika is net verkocht. "Ach, het is allemaal één geldkwestie", vindt opa Frans Bertels uit Bevel. Lewie had zijn analyse van de match. "Ze lieten te veel kansen liggen."

De analyse van Walter Van Es (49) uit Kontich klonk anders. "De scheidsrechter floot tegen ons. Dat is altijd zo. En Antwerp heeft altijd de scheidsrechter mee. Het is oneerlijk. Lierse is ook veel te zwaar gestraft geweest in die Zaak Ye. Het blijft ons achtervolgen."