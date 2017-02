Restauratie krottig Huisje Regina kan nog vijf jaar op zich laten wachten

Zandhoven - Het kan nog vijf jaar duren vooraleer er subsidies zijn voor restauratie van Huisje Regina in Pulderbos. N-VA wil nu hoogdringendheid inroepen, maar dat maakt volgens de burgemeester weinig kans.

Huisje Regina naast de kerk van Pulderbos staat al dertig jaar te verkrotten. Wijlen pastoor Werner Verhaegen oordeelde dat het huis te rot was om te restaureren. Met steun van de kerkfabriek, eigenaar van het pand, pleitte hij voor de totale afbraak en heropbouw. Als gevolg daarvan startte een jarenlange juridische strijd. Huisje Regina, in 1643 gebouwd, werd in 1997 opgenomen in de lijst van beschermde monumenten. De kerkfabriek trok daarop naar de Raad van State. In 2007 stelde die laatste de kerkfabriek in het ongelijk.

De gemeente nam Huisje Regina in 2014 in erfpacht van de kerkfabriek, om de restauratie vlot te trekken en het subsidiedossier te behartigen. De restauratie wordt geraamd op meer dan 500.000 euro. De Vlaamse overheid geeft 231.726 euro steun en de kerkfabriek past 279.807 euro bij. In november polste N-VA tijdens de gemeenteraad naar een stand van zaken. Burgemeester Luc Van Hove (CD&V) legde uit dat de gemeente nog altijd op de subsidies van Erfgoed - een bevoegdheid van N-VA-minister Geert Bourgeois - wacht, en stelde voor dat N-VA eens zou polsen.

“De tijd dat je dankzij lobbywerk een dossier bovenaan een stapeltje kan krijgen, is voorbij”, zei gemeenteraadslid Conny Van den Heuvel (N-VA). “Zo marcheert het niet binnen onze partij. Wij kregen te horen dat het nog vijf jaar kan duren. Er werd ons wel gemeld dat de aanvraag niet 'met hoogdringendheid' gebeurde. We kregen de raad om - gezien de krottige toestand van het gebouw - eventueel de procedure hoogdringendheid aan te vragen.”

Burgemeester Luc Van Hove (CD&V) denkt dat dit weinig nut heeft. “Om in aanmerking te komen voor de procedure hoogdringendheid, moet de toestand van het gebouw in korte tijd sterk verslechterd zijn. Huisje Regina staat er al dertig jaar zo. Sinds het zeil op het dak ligt, is de toestand niet meer verergerd. Die procedure hoogdringendheid kost bovendien 5.500 euro extra, geld dat we nadien weer op de kerkfabriek moeten verhalen. Vijf jaar is lang, maar in de tijdsspanne dat het er al zo staat, valt het mee.”

Van den Heuvel gaat nu toch nog eens terugkoppelen met de dienst Erfgoed of Huisje Regina echt geen kans maakt op hoogdringendheid