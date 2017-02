Gemeente wil huis dat al te koop stond voor onteigeningsplannen uitlekten op Lammerenberg aankopen

Zandhoven - De gemeente wil een van de huizen die onteigend gaan worden bij de heraanleg van de Liersebaan in Massenhoven kopen. Het huis stond al te koop, maar de eigenaars raken het niet meer kwijt sinds het nieuws over de onteigeningen uitlekte.

In de Liersebaan aan de Lammerenberg verdwijnt een hele huizenstrook bij fase 3b van de heraanleg van de N14. De werkzaamheden beginnen ten vroegste in 2021, zo staat op de website van het Agentschap Wegen en Verkeer, want het gaat om een gewestweg.

In april vorig jaar bracht N-VA het nieuws naar buiten. Burgemeester Luc Van Hove (CD&V) neemt dat de oppositiepartij nog altijd zeer kwalijk, omdat het volgens hem nodeloos ongerustheid zaaide en de heraanleg nog járen kan duren. N-VA blijft van het standpunt dat de bewoners het recht hebben om te weten waar ze aan toe zijn.

Op het moment dat het nieuws uitlekte, had een koppel zijn gerenoveerde woning al vijf maanden te koop staan. Na de bekendmaking raakten ze hun huis aan de straatstenen niet meer kwijt.

“Hun toekomstperspectief wordt helemaal geblokkeerd, door een situatie die door de politiek veroorzaakt werd”, zei burgemeester Van Hove op de gemeenteraad. “Wij stellen daarom voor om de woning als gemeente aan te kopen tegen de schattingswaarde. Het bedrag kunnen wij dan als gemeente recupereren bij de onteigening binnen enkele jaren. Ik zou het liever voor alle huizen doen die onteigend gaan worden voor fase 3b, maar die draagkracht hebben wij niet. Dit is een uitzonderlijke situatie omdat het huis al tevoren te koop stond.”

N-VA vindt niet dat er een uitzondering gemaakt kan worden. “De andere bewoners hebben daar ook geen toekomst meer”, zei Pieter Helsen (N-VA). Geert Van Laer (onafhankelijke) vond het niet correct dat de andere bewoners die onteigend gaan worden en die bijna allemaal de gemeenteraad bijwoonden, niet op voorhand ingelicht werden. “Alweer loopt de communicatie mis.” Paul Stulens (Vlaams Belang) vond het niet de taak van de gemeente. Ook de aanwezige andere bewoners vonden het oneerlijk.

De princiepsbeslissing werd meerderheid tegen minderheid goedgekeurd. Er zal nu een schatter worden aangesteld.

De burgemeester hekelde dat N-VA naar aanleiding van dit agendapunt inlichtingen bij de makelaar ging inwinnen. “Jullie wroeten in iemand zijn persoonlijke levenssfeer.” Bart Van den Bergh (N-VA) verduidelijkte dat ze navraag deden wat kandidaat-kopers die tussen december 2015 en april 2016 - vooraleer N-VA het nieuws bracht - te horen hadden gekregen in het gemeentehuis. “Bleek dat ze bij navraag of er een onteigeningsplan op rustte te horen kregen dat dit niet het geval was. Is dat dan zo correct?” “Het was op dat moment de correcte informatie, want er was en is nog niks definitiefs goedgekeurd”, zegt de burgemeester.