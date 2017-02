Magische carnavalswagen van 't Bakske uit Mortsel warm onthaald door kinderen 't Kroontje

Zandhoven / Mortsel - Op 24 februari trok door het centrum van Massenhoven een carnavalsstoet bestaande uit leerlingen en leerkrachten van de gemeentelijke basisschool 't Kroontje in Massenhoven vergezeld door leden en een carnavalswagen van carnavalsvereniging 't Bakske uit Mortsel. Hoe kwam deze stoet tot stand?

Morgane Veris is de dochter van Sofie Ducheyne en Nis Veris. Ze wonen op de Liersebaan te Massenhoven. Sofie Ducheyne (en haar man en drie kinderen) is lid van Carnavalsvereniging 't Bakske te Mortsel. Morgane Veris zit bij juf Cindy in de eerste kleuterklas van Massenhoven. De man van juf Cindy werkt in gemeentelijke basisschool De Kiekeboes in Zoersel. Meer bepaald in het 5de leerjaar. Elk jaar viert GBS De Kiekeboes in Zoersel Carnaval. Om de twee jaar komt Carnavalsvereniging 't Bakske langs in Zoersel. Ze zijn reeds 3x in Zoersel geweest. Vorig jaar (2016) was de derde keer.

Juf Cindy is op de hoogte van deze deelname aan het Zoerselse Carnaval en stelde de vraag aan Sofie Ducheyne of ze met hun Carnavalsvereniging en wagen naar Massenhoven wilden komen in het jaar dat ze Zoersel niet aandoen. Zo kwam het uiterst zeldzame zicht van een carnavalswagen te Massenhoven tot stand. "Het is de schuld van Juf Cindy", zegt Sofie Ducheyne hierover. Het is de eerste keer dat 't Bakske Massenhoven aandoet. Zij vertrekken weldra op stoetenseizoen. Voor hun is dit bezoek aan Massenhoven een "inkomertje" en een "plezierstoetje".

De Carnavalsvereniging was uitgedost in blauwgetinte kostuums. Deze zijn zelfgemaakt. Elk jaar worden er nieuwe kostuums gemaakt en er zit uren, bloed, zweet en tranen in. Ook de carnavalswagen is elk jaar anders.

Een deel van de leerlingen namen plaats in de grote Carnavalswagen. Andere leerlingen gingen te voet. Marcel Meeusen reed met een tractor met daaraan een kleine huifkar. Ook hier zaten leerlingen in. Een groepje leerlingen reden op een go-cart met een aanhangwagentje en spandoek aan bevestigd.

De carnavalswagen maakte muziek en spoot schuimdeeltjes in het rond. Geïnteresseerde Massenhovenaren stonden langs de weg te kijken, waren naar het school afgezakt en volgden de stoet, namen lustig foto's met hun fototoestellen en smartphones ...

De juffen waren verkleed als kabouters. Directrice Chris liep ondanks een brace rond haar been ook mee in de stoet.

Vóór het vertrek van de stoet dansten de leerlingen rond de wagen begeleid door leden van de carnavalsvereniging. Na de stoet werd er terug verzameld in de lagere school en deden een groepje als Baba Yega verkleedde leerlingen een dansje op de muziek van Baba Yega. Daar waren eerst wel wat problemen mee. Het muziekbestand op USB bleek alleen maar een verschrikkelijke ruis te geven. Dan maar het lied via Youtube afspelen. Dat was dan weer niet volledig. Het dansje van de leerlingen werd dan ook te voorspoedig beëindigd. De leerlingen die toekeken begonnen "Baba Yega" te scanderen. Pas een tijd later kon het volledige lied gespeeld worden en kon het hele dansje opgevoerd worden.

De stoet zou oorspronkelijk aan de school vertrekken en via de Hoge Weg gaan. De politie gaf echter geen toestemming om langs de Hoge Weg te gaan. De stoet vertrok dan aan de school en ging via de Kerkstraat (langs het voormalige gemeentehuis) naar de Korenbloemstraat, vervolgens de Eikenstraat in om dan terug in de Kerkstraat uit te komen en langs het Pannenhuis, Verwerft & Keysers, de nieuwe cremeriezaak, en het voormalige gemeentehuis terug naar de school terug te keren.

Kevin Verboven