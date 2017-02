Schaarste foie-gras door vogelgriep

Zandhoven / Zoersel - Nivo-Finess uit Zoersel/Zandhoven, specialist in ganzenlever, werkt vooral met ganzenlever uit boerderijen in Hongarije. Daar warden heel veel dieren in december preventief geslacht door een uitbraak van vogelgriep. De gevolgen laten zich voelen.

Sinds 1994 verkoopt Nivo- Finess topkwaliteit ganzenlever aan de professionele verbruiker. Normaal is de winter, met Kerstmis, Nieuwjaar en Valentijn, de topperiode. Maar door de uitbraak van vogelgriep in Hongarije in november, trad in december schaarste op. Eigenlijk kan het bedrijf nog maar sinds drie weken opnieuw normaal bevoorraad worden.

“Iedereen heeft het nu over die opruimingen in Frankrijk, waar honderdduizenden vogels preventief worden gedood. Maar eind 2016 gebeurde dat al in Hongarije. Dat kwam veel minder in de media”, vertelt Hans Van den Auwelant van Nivo-Finess. “Voor ons bedrijf waren de gevolgen zwaar. In Frankrijk worden vooral eenden gehouden voor foie gras. Die opfok gebeurt op veel kortere termijn, wat te proeven is in de kwaliteit. Wij kopen onze foie gras in Hongarije aan, waar ganzen worden gehouden voor hun lever. Een eend is op drieënhalve maand slachtrijp, bij een gans gaan daar vijf maanden over. Ze lopen er gewoon in het veld. Wij geven de voorkeur aan die dierwaardige manier van behandelen, niet aan de industriële opkweek. Het eindproduct is gewoon beter en die ganzen leiden een beter leven dan de meeste van de slachtkippen die in België worden gehouden.”

Omdat ze in Hongarije op velden leven, komen de ganzen meer in contact met wilde vogels. “Door die massale opruimingen, is eind december de aanvoer helemaal stilgevallen”, zegt Hans. “Dat was dramatisch. We hadden de restaurants en traiteurs wel op voorhand ingelicht dat er schaarste kon ontstaan, zodat zij hun eindejaarsmenu's konden aanpassen. Kerstmis hebben we nog redelijk kunnen redden, maar Oudjaar en Nieuwjaar waren ontzettend moeilijk. Ook Valentijn ging de mist in.”

Momenteel is de schaarste opgelost, maar de inkoopprijzen zijn gestegen met 10%. “Er zijn veel te weinig eendagskuikens om mee te starten. Daarom zal het tekort nog even aanhouden. Tegen de zomer zal alles hopelijk weer normaal zijn, maar 's zomers eet de Belg weinig ganzenlever.”

Vorig jaar was er in Frankrijk ook al eens een uitbraak van vogelgriep. “Voor de Franse foie gras van eenden is het dus het tweede seizoen op rij dat het noodlot toeslaat. De variant van het griepvirus dat in Hongarije woedde en nu dus ook in Frankrijk, is dodelijk voor dieren. Je hebt ook mildere vogelgriepvarianten, maar hier gaan de dieren echt van dood.”

Van den Auwelant hoopt dat zijn klanten - veel restaurants en traiteurs - nu snel opnieuw hun menu's aanpassen en opnieuw ganzenlever gaan gebruiken, vermits hij nu zelf opnieuw voldoende aanvoer heeft. “Maar het blijft een onzekere toestand. Het totaal verlies voor ons bedrijf kan ik moeilijk inschatten. Dat het geen goed jaar wordt, staat nu al vast. Het toont wel aan dat wij uitsluitend met superverse ganzenlevers werken en geen voorraden in diepvriezers hebben steken.”

